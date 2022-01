Oggi l’addio commosso ad Anna Dalmasso Guglielmone

Lunedì 3 gennaio scorso a soli 59 anni è deceduta Anna Dalmasso in Guglielmone. Originaria di Venasca ma residente a Pinerolo, è stata per un lungo periodo vigile urbano presso il Comune di Trinità, dove ancora oggi è ricordata con affetto, per entrare successivamente in servizio al Ministero di Grazia e Giustizia.

Dopo alcuni anni presso il Tribunale, prima di Saluzzo, poi di Cuneo, da giugno del 2014 ricopriva il ruolo di Cancelliere alla segreteria del Procuratore Vicario Dott.ssa Enrica Gabetta, presso la Procura della Repubblica di Torino.

Grande il cordoglio tra i famigliari, gli amici e gli stessi colleghi. Stimata da tutti per la sua grande umanità, la sua generosità e per il suo alto profilo sia morale che professionale, lascia il marito Flavio e il figlio Vittorio, le sorelle Aurelia, Silvia, Eralda, il fratello Giuliano e le loro rispettive famiglie.

I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 5 gennaio, alle 15 presso la Cattedrale di San Donato in Pinerolo. La salma verrà sepolta nella tomba di famiglia presso il cimitero di Venasca.