Rusty Groove, la storia della rock band dronerese: dagli esordi alla prima clip con riprese dalla Granda e all'Arizona [VIDEO]

Quell'amicizia tra loro, la musica come forte passione comune. Il desiderio di esprimersi attraverso le canzoni, raccontando sentimenti ed emozioni. Il rock, la loro vibrazione profonda.

Nel 2015 a Dronero i musicisti Igor Marongiu (chitarra), Livio Gertosio (batteria) e Maurizio Giroldo (basso e voce), dopo anni di esperienza sia live che in studio, hanno deciso di formare insieme un gruppo rock dronerese: i "Rusty Groove".

"Il nome scelto" - raccontano gli artisti - "vuole rispecchiare un po' il nostro carattere. Rusty significa "arrugginiti": noi non siamo propriamente dei ragazzini, anche se il nostro entusiasmo è da quindicenni! Groove, invece, significa "solco", ma anche "giusto ritmo" e, per dirla alla piemontese "ghddu!": tutto ciò che cerchiamo di dare ai nostri brani".

Il loro motto infatti è: "Poche parole, tanto volume ed energia!". Durante i primi cinque anni i Rusty Groove hanno eseguito cover di grandi maestri del rock: da Hendrix ai ZZ Top, dai Deep Purple ai Led Zeppelin, ai Doors ed altri artisti blues.

Alla fine del 2019 l'idea, o meglio, il coraggio: "DIPS", il primo album pubblicato, composto da 10 brani (8 inediti e 2 cover).

Gli inediti, composti da Igor Marongiu, con gli arrangiamenti da parte dell'intera band, traggono ispirazione da un viaggio fatto dall'artista negli States: un'impronta "on the road" che si coglie perfettamente tra le note, brani con anche un'atmosfera riflessiva, nostalgica e malinconica tipica del blues ed ispirata proprio dai particolari scenari.

Tra le canzoni, "At The Wrong Time": intima e particolarmente sentita. Scritta di getto una sera, è il racconto di emozioni profonde, di un benessere ed un malessere che a volte si intersecano, confondono e spiegano nello stesso tempo. Di un sentimento tanto difficile quanto inevitabile.

E proprio di canzone, una settimana fa, la bellissima notizia: l'uscita del videoclip.

Regia, riprese e montaggio di Gianni Boschero e Franco "Fifì" Fiorini, in stile western proprio come il brano, sono state girate tra Dronero (al ponte Olivengo e dintorni ed all’interno del Mulino della Riviera) e Villar San Costanzo (alla Riserva Naturale dei Ciciu), con interposte scene riprese sulle strade di Tucson (in Arizona) da parte di Rick Iotti.

Protagonisti gli artisti Igor Marongiu e Maurizio Giroldo con la giovane Debora Pasero, figura femminile che interpretare nel video il significato della canzone.

Da parte del gruppo rock i ringraziamenti: "È stato veramente emozionante! Un ringraziamento particolare alla famiglia Cavanna, in particolare Fabrizio, per averci affidato per un'intera giornata il meraviglioso Mulino e alla Riserva Naturale Ciciu del Villar per la disponibilità e la splendida location.

Un grazie particolare desideriamo rivolgerlo anche a chi ha contribuito alla realizzazione dell'intero disco, per noi un grande sogno realizzato: Sandra Cantatore, per l'attenta supervisione e traduzione dei testi, Lorenzo Arese, per l'eccezionale lavoro di registrazione e mixaggio dell'intero album, e Fabrizio Carletto, per l'immenso supporto grafico per la realizzazione della copertina!".