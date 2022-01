Cosa fare dopo la terza media? Una scelta difficile che richiede consapevolezza

La Dr.ssa Erica Pellegrino è la Direttrice dell’AFP di Cuneo, che dal 1998 eroga percorsi di qualifica professionale e di abilitazione nei settori della bellezza: ACCONCIATURA ed ESTETICA.

Dopo la terza media, per assolvere l'obbligo formativo, è possibile scegliere un percorso di qualifica triennale, pertanto chi nel giugno prossimo, conseguirà il Diploma di Scuola Media Inferiore potrebbe optare per questo tipo di formazione.

D. Perché, dottoressa Pellegrino, consiglierebbe questa scelta?

R: Da molto tempo lavoro nel settore della formazione professionale: fino a settembre 2020 ero Direttrice delle Scuole Tecniche San Carlo di Cuneo a Boves, attualmente sono Direttrice dell’AFP di Cuneo.

La Formazione professionale è caratterizzata da concretezza, dinamicità, competenza, non solo tecnica e soprattutto da un modello organizzativo flessibile, efficace e molto performante.

Più che una scuola è un luogo in cui si fanno ESPERIENZE di vita e di lavoro, in un contesto in cui gli operatori fanno quadrato attorno al giovane allievo e lo coinvolgono in un processo di miglioramento continuo. Ho visto ragazzi “sbocciare” e mettere a valore tutti i loro talenti.

Io consiglierei questa scelta, perché è un percorso di vita, nel quale ogni ragazzo è davvero considerato come risorsa con garanzia di successo formativo.

D. Quali sono i “PUNTI FORTI” del CFP di CUNEO?

E’ una scuola bellissima , curata, luminosa, ben decorata…un luogo in cui si sta bene.

Ha laboratori all’avanguardia in cui si respira e si insegna “la bellezza”, dotati di attrezzature innovative di cui possiamo disporre, grazie alla collaborazione di aziende leader del settore beauty, con le quali abbiamo instaurato un rapporto di co-progettazione dei contenuti professionalizzanti. I docenti lavorano in equipe interdisciplinari e sono costantemente formati a livello psico-pedagocico e professionale .

L’allievo è seguito da un tutor capace di instaurare un rapporto di stima e di fiducia sia con lui che con la famiglia. Le metodologie didattiche sono in continua evoluzione e sono attraenti ed inclusive. Tutti gli allievi hanno un Ipad , sono interessati, coinvolti, attenti, seguiti.

Durante lo stage hanno la possibilità di sperimentare le nozioni acquisite a scuola o nei laboratori, in contesti lavorativi accuratamente selezionati dal Referente dell’alternanza in base ai criteri dell’innovazione e della sicurezza.

A fine percorso, la Referente dei Servizi al Lavoro ne cura l’inserimento lavorativo.

Tutti i Centri dell’AFP offrono questi servizi e garantiscono questa attenzione all’utenza.

Non si impara solo un mestiere, ma ci si prepara a diventare cittadini di domani!

D: Torniamo alla bellezza…un concetto affascinante. Ma la bellezza si può insegnare?

Abbiamo aderito ad un progetto, davvero stimolante, promosso dalla NG GROUP di BRESCIA (azienda multinazionale leader del Beauty, presente in 153 Stati) che si basa su un concetto nuovo, di OPERATORE della BELLEZZA.

E’ il gesto di cura, che l’Acconciatore e l’Estetista offrono al cliente, l’essenza di questo mestiere.

Il Progetto tende a valorizzare le competenze professionali, relazionali, nonché l’autostima e la consapevolezza del valore del generato dalla professionalità dell’operatore del benessere.

Un concetto rivoluzionario e modernissimo che induce AFP a sognare di diventare un POLIESTETICO, vale a dire un ATENEO della BELLEZZA e della COSMESI. La bellezza non è l’output finale (acconciatura, manicure, viso truccato…), ma è quel processo di accoglienza generativo di benessere percepito dal cliente che si trasforma in soddisfazione piena. Questi concetti si possono insegnare e i ragazzi ne rimangono davvero affascinati.

D. Qual è il vostro modello educativo?

Sono contenta che mi abbia posto questa domanda, perché mi dà modo di parlare del Curricolo fondativo dell’Educazione al lavoro, un modello che caratterizza tutti i CFP salesiani. L’ispirazione a porre al centro la persona costituisce la cornice valoriale del nostro modello, mentre l’evoluzione del rapporto fra lavoro e conoscenza richiede una maggiore e diversa base culturale per tutti. Il paradigma della scuola teorico-culturale contrapposta a quella professionalizzante è uno stereotipo, che la Formazione Professionale non merita e soprattutto non applica.

Oggi AFP fonda il suo agire su una formazione autentica che si costruisce dal basso con il protagonismo di allievi, docenti e famiglie. Io sono orgogliosa della scuola che dirigo e della mia squadra, perché sono certa che stiamo facendo un lavoro molto importante per i nostri giovani

D. La Formazione professionale è ancora retaggio di pregiudizi. Cosa si può fare per ridimensionare questo atteggiamento?

Sembra uno slogan, ma è un suggerimento: VENITE a TROVARCI nei NOSTRI CFP, venite a parlare con i nostri allievi e con i nostri docenti, vi renderete conto della nostra realtà e del suo valore.

A Cuneo: visita la scuola prenotando al 0171-693760

· Acconciatore

· Estetista

Scrivi al tutor: andrea.devoto@afpdronero.it