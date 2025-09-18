Giornata mondiale dell’Alzheimer: i professionisti del Santa Croce al Cuneo Bike Festival

Il 21 settembre ricorre la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s Disease International per promuovere iniziative destinate a creare maggior consapevolezza e a diffondere informazioni aggiornate sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza.

Per celebrare questo evento, venerdì 19 settembre dalle 10 alle 19 presso i padiglioni del Cuneo Bike Festival, i professionisti dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle afferenti al Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze saranno presenti per sensibilizzare e condividere con la cittadinanza informazioni sulla malattia, sulle cure - farmacologiche e non farmacologiche come il supporto psicologico, l’attività di stimolazione cognitiva, l’attività di socializzazione e di inclusione nella vita di comunità - e sul ruolo svolto dalla prevenzione, che passa anche attraverso l’attività fisica e uno stile di vita salutare.

Sabato 20 settembre dalle 10 alle 19 i professionisti del S. Croce e Carle saranno presenti per promuovere progetti di empowerment, mentre domenica 21 settembre dalle 10 alle 17 i professionisti dell’Azienda certificati SIMEUP saranno presenti al Cuneo Bike Festival per le “Manovre per la vita” e la campagna di sensibilizzazione “Non scuoterlo”.