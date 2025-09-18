Dai voce al tuo territorio

C’è un modo nuovo di vivere il turismo: più consapevole, autentico, connesso al territorio e alle sue identità. Se sogni una carriera in cui valorizzare cultura, paesaggio, eventi ed eccellenze enogastronomiche, c’è un corso che può trasformare questa visione in professione.

Il corso IFTS - Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio, promosso da AFP – Azienda Formazione Professionale e approvato e finanziato dalla Regione Piemonte con il cofinanziamento del PR FSE+ 2021/2027, è la tua occasione per specializzarti in un settore in continua evoluzione.

Un percorso di 800 ore (di cui 400 di alternanza scuola-lavoro) per acquisire competenze tecniche, digitali e progettuali nel campo del turismo sostenibile, culturale ed esperienziale. Sarai in grado di:

Individuare e valorizzare le risorse del territorio

Progettare prodotti turistici innovativi e su misura per target diversi

Utilizzare le tecnologie digitali per la promozione online

Lavorare in sinergia con enti pubblici e realtà del terzo settore

Integrare sostenibilità e impatto sociale nelle tue strategie

Dalla pianificazione alla promozione, passando per la narrazione identitaria e il marketing territoriale, svilupperai un profilo completo e spendibile nel mondo del lavoro.

Il corso si rivolge a disoccupati giovani e adulti e lavoratori impegnati in attività scarsamente remunerative, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale.

Perché partecipare? L’accesso al corso è gratuito (previa prova di ingresso); potrai fare esperienze professionalizzanti grazie all’alternanza scuola-lavoro presso enti di promozione culturale e turistica delle valli cuneesi e maturare competenze richieste dal mercato approfondendo temi come la digitalizzazione, la sostenibilità e il turismo esperienziale. Inoltre, il corso offre concrete opportunità di lavoro in tour operator, agenzie, enti, associazioni o come libero/a professionista.

Il turismo ha bisogno di nuove energie. La prossima potrebbe essere la tua!

Se vuoi fare la differenza nel tuo territorio, lascia che sia il tuo territorio a fare la differenza per te.

Per saperne di più

IFTS - Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

AFP Dronero – Centro Servizi, Via G.B. Conte, 19

Da autunno 2025, in orario diurno

Certificazione finale: Specializzazione tecnica superiore valida a livello nazionale (EQF livello 4)

Per info e iscrizioni

0171-912052

centro.servizi@afpdronero.it – segreteria.servizi@afpdronero.it

www.afpdronero.it