Spazi Plin al Rondò dei Talenti: il calendario 2025/2026 apre gli appuntamenti del venerdì con un incontro sulla salute mentale dei più giovani

Riprendono gli appuntamenti del venerdì pomeriggio negli spazi Plin, al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo, 1).

Il calendario 2025/2026 è pronto a partire con un ciclo di incontri a cadenza mensile, sempre al venerdì pomeriggio, ma con alcune novità. I dibattiti, sotto forma di panel tematici aperti al pubblico, sono ora ribattezzati “I Venerdì Plin” e si terranno alle 17.30, così da agevolare la partecipazione di chi conclude la giornata lavorativa. I temi ivi proposti, inoltre, pur essendo trattati e rivolti a un pubblico adulto, manterranno sempre un fil rouge con gli aspetti didattici ed educational che caratterizzano le attività del Rondò dei Talenti e di Plin stesso.

Suddivisi per cinque macrotemi che attraverseranno i prossimi 10 mesi, i Venerdì Plin alzeranno il sipario il 26 settembre con il primo incontro sul tema della cura. “To take care: la salute a tutto tondo”, questo il titolo dell’evento che affronterà la tematica, tanto attuale quanto complessa, del prendersi cura di sé e degli altri in un sistema sociale e relazionale osmotico, dove la salute mentale, in particolare quella di giovani e giovanissimi, è interconnessa a ciò che avviene intorno a loro e alle persone che li circondano, tanto nella vita reale quanto sui social media.

La salute dei ragazzi, oggetto di questo panel in svariate declinazioni (dal rapporto con i device elettronici, al rischio di bullismo e cyberbullismo, solo per citarne alcune), rappresenta uno delle sfide delle generazioni di oggi verso gli adulti di domani davanti alla quale non possiamo tirarci indietro. A parlarne saranno il dottor Valentino Merlo, educatore professionale dell’ASL CN2 Centro Steadycam, la dottoressa Paola Isaia, psicologa psicoterapeuta del CSM Savigliano - ASL CN1, e Loris Marchisio, direttore provinciale del Sistema ACLI Cuneo.

Appuntamento quindi per venerdì 26 settembre alle ore 17.30 presso gli spazi Plin al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo.

L’ingresso è libero e gratuito, per maggiori informazioni scrivere a info@plineducation.it.

Tutti gli eventi sono realizzati con il sostegno di Fondazione CRC.