Domani sera, venerdì 19 settembre, “Scene di teatro”: il grazie della compagnia locale trinitese “Gli instabili” agli attori Fiorillo, Di Tria e Sapino

Domani sera, venerdì 19 settembre alle 21, la compagnia “Gli Instabili” di Trinità, a cui fa capo la presidente - attrice Gianna Giubergia e la sua compagna di recitazione, la tesoriera, nonché attuale sindaca, Ernesta Zucco, metterà in scena lo spettacolo di fine anno. della

Il gruppo interpreterà, nel locale teatro Garavagno di via Cavallina, “Scene di teatro”, scritto e curato dall’attore e regista Marco Sapino.

“Per questo spettacolo vorrei fare un grandissimo ringraziamento, a nome della compagnia teatrale trinitese “Gli Instabili”, a tre grandi e meravigliose persone che ci hanno coinvolto in questo lungo anno di corso e hanno reso possibile tutto quello che vedrete o avete visto: Rosy Fiorillo, Angela Di Tria e Marco Sapino della compagnia teatrale “Di tutto un PO” – puntualizza Ernesta Zucco -. Una conoscenza nata per caso che si è trasformata in una vera amicizia. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio affascinante. Con sensibilità, energia e tanta passione ci avete guidato in un mondo fatto di voce, corpo, emozioni e silenzi. Avete reso ogni lezione un piccolo spettacolo, dove imparare è stato un piacere e mettersi in gioco diventava naturale. Con pazienza, passione ed un pizzico di sana follia, ci avete insegnato che il teatro non è solo recitazione, ma ascolto, presenza, relazione.

Per questo e per tutto quello che è rimasto dentro di noi, la nostra crescita, il nostro stare insieme vi siamo infinitamente grati. Un arrivederci e a presto, sotto i riflettori di altri teatri e del nostro teatro con voi e noi Instabili di nome e di fatto. Un particolare grazie al grande Marco, amico e maestro insostituibile, verso una prossima entusiasmante avventura”.

La stagione teatrale proseguirà con “Il profumo di mia moglie” di Leo Lenz, spettacolo interpretato dalla compagnia GR di Torino sabato 27 settembre, sempre al teatro Garavagno. Con la possibilità di arrivarci riservando la navetta in partenza da piazza Umberto I alle 20,30.



“Il profumo di mia moglie” è una commedia leggera, che si fonda su uno dei meccanismi più classici della comicità teatrale: l’equivoco. L’intreccio raffinato e spiritoso è ambientato negli anni ’30, durante gli ultimi giorni di Carnevale.

Una giovane coppia di tranquilli borghesi, innamorata, ma un po’ annoiata del solito tran-tran, viene coinvolta da una allettante e innocente proposta dai rispettivi amici, che coinvolgerà anche i loro fedeli domestici.

Colpi di scena e una serie di equivoci, renderanno il clima della casa, vivace ed effervescente, come una festa di Carnevale.