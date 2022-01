Trenitalia cancella altri treni regionali per Covid, ma ripristina il Torino-Cuneo delle 17.25

Trenitalia sta facendo i conti con un alto numero di dipendenti e addetti colpiti dal Coronavirus.

La situazione è tale che, con la ripresa del nuovo anno, sono state diverse le corse cancellate o sostituite con i bus, perché prive di personale.

La scorsa settimana c'era stata un'accesa protesta da parte dei pendolari per la cancellazione del convoglio delle 17.25 Torino Porta Nuova-Cuneo, una delle corse più frequentate. Era possibile prendere il conviglio successivo, che però non garantiva le coincidenze per San Giuseppe di Cairo e Limone Piemonte. L'Agenzia della Mobilità del Piemonte e Trenitalia erano riuscite a correre ai ripari garantendo un bus sostitutivo per entrambe le destinazioni.

Da oggi la corsa è tornata operativa. Ci sono ancora cancellazioni, ma nessuna riguarda i collegamenti tra Torino e Cuneo e viceversa.

Sono invece non operativi, fino al prossimo 14 gennaio, il Torino Stura Fossano delle 4.52 (sostituito da bus); il Fossano-Savona delle 6.22, sostituito da bus; il treno Alba-Torino Porta Nuova delle 6.30, sostituito da bus; il Ceva-Fossano delle 8.05, bus sostitutivo; il Savona_Fossano delle 8.08, sostituito da bus; il Cuneo-Limone delle 8.41, bus sostititutivo; il Limone-Fossano delle 9.32 (bus sostitutivo); il Fossano-San Giuseppe delle 12.22 (bus sostitutivo); il San Giuseppe-Fossano delle 14.31, bus sostitutivo; il Torino Porta Nuova-Alba dele 18.10 (cancellato, I passeggeri possono utilizzare il treno successivo 3139 fino a Torino Lingotto ed il treno 26478 da Torino Lingotto ad Alb); il Fossano-Ceva delle 18.45 (bus sostitutivo); il Torino Stura_Fossano delle 20.52 (bus sostitutivo);