Colle della Maddalena, stasera lo sgombero neve per riaprire domattina

Oggi la Commissione locale valanghe ha verificato la situazione al Colle della Maddalena su cui Anas ha disposto la chiusura tecnica dalle 20 di ieri, giovedì 5 febbraio, a seguito del forte pericolo valanghe emesso dal bollettino Arpa Piemonte.

La nuova perturbazione della scorsa notte si è rivelata meno intensa delle precedenti, ciononostante si sono comunque formati accumuli tra i 20 e i 40 cm di neve fresca e le temperature più alte hanno comunque reso la situazione rischiosa per la sicurezza della viabilità preservata con la chiusura tecnica al transito da Argentera fino al Confine di Stato sulla Statale 21.



Con il miglioramento delle condizioni meteo sono state programmate per questa sera le operazioni di sgombero degli accumuli.



Si prevede di poter riaprire alla circolazione domattina tra le 8,30 e le 10.