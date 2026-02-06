Bus Company rimodula gli orari per i collegamenti bus–treno dalle frazioni di Cuneo

Sono stati rimodulati e anticipati gli orari di alcune corse urbane ed extraurbane provenienti dalle frazioni del Comune di Cuneo, per garantire una coincidenza strutturata ed efficace con il treno in partenza dalla stazione di Cuneo alle ore 6.54 con destinazione Torino Porta Nuova (arrivo alle 8.05).

L’adeguamento orario ha interessato diverse linee del servizio urbano (1, 2, 4, 5 e 7) e del servizio extraurbano (76, 92 e 176), coinvolgendo le frazioni di San Rocco Castagnaretta, Madonna delle Grazie, Borgo Gesso, Passatore, Cerialdo, Spinetta, Roata Rossi, Madonna dell’Olmo, Borgo San Giuseppe e Confreria. Gli arrivi presso la stazione ferroviaria di Cuneo sono compresi nella fascia oraria tra le 6.30 e le 6.48. La modifica dell’orario delle corse sarà attivata a partire da lunedì 9 febbraio.

Tale modifica assicura un margine temporale adeguato e quindi l’affidabilità della coincidenza bus–treno nelle fasce orarie in cui si concentra il maggior numero di lavoratori e studenti pendolari e rafforza l’integrazione tra il trasporto pubblico su gomma e quello su rotaia.

In un territorio provinciale caratterizzato da una struttura diffusa e dalla presenza di numerose frazioni, il trasporto pubblico su gomma continua a svolgere un ruolo centrale come elemento di connessione tra luoghi, persone e sistemi di mobilità, accompagnando cittadini e pendolari nei loro spostamenti quotidiani.

Il percorso di transizione ecologica e il rinnovo progressivo delle flotte, consolidano il ruolo del trasporto pubblico su gomma quale elemento strategico per garantire accessibilità, continuità del servizio e integrazione tra le diverse modalità di trasporto.

Così commenta la Sindaca Patrizia Manassero: “Ringraziamo Grandabus per questo sforzo di rimodulazione che va incontro a esigenze che tante volte i cittadini ci hanno rappresentato. Solo una sinergia di questo tipo, che migliora l’efficienza del trasporto pubblico, può aiutare i cittadini a modificare stili di mobilità verso abitudini più sostenibili”.

Aggiunge l’Assessore alla mobilità Luca Pellegrino: “La mobilità contemporanea richiede un approccio sempre più integrato tra le diverse modalità di trasporto. Lo sforzo che stiamo portando come Amministrazione è di dialogare con tutti gli enti coinvolti, affinché, all’interno del Piano regionale della mobilità e del trasporto possiamo provare a ottimizzare risorse e mezzi a disposizione. Questa novità della rimodulazione degli orari rientra in questa prospettiva”.

“Per chi fa il nostro mestiere”, chiude Enrico Galleano amministratore delegato di Bus Company, “ la priorità restano le esigenze dei cittadini e la soddisfazione dell’utenza: che si tratti di studio o di lavoro, il trasporto pubblico deve essere efficiente, comodo e capace di rispondere alle reali necessità del territorio, favorendo un interscambio efficace e complementare tra le diverse modalità di trasporto”.

Linea | Fermata di partenza | Ora partenza | Arrivo Cuneo FS | Coincidenza treno

Urbana 1 | San Rocco Castagnaretta | 06:26 | 06:36 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Urbana 2 | Madonna delle Grazie | 06:17 | 06:30 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Urbana 2 | Borgo Gesso | 06:22 | 06:30 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Urbana 4 | Passatore | 06:35 | 06:45 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Urbana 4 | Cerialdo | 06:40 | 06:45 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Urbana 5 | Spinetta | 06:30 | 06:45 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Urbana 5 | Borgo Gesso | 06:36 | 06:45 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Urbana 7 | Roata Rossi | 06:25 | 06:45 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Urbana 7 | Madonna dell’Olmo | 06:32 | 06:45 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Extrarurbana 76 | Borgo San Giuseppe | 06:30 | 06:40 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Extrarurbana 92 | Confreria | 06:33 | 06:48 | 06:54 → Torino P.N. 08:05

Extrarurbana 176 | Borgo Gesso | 06:33 | 06:45 | 06:54 → Torino P.N. 08:05