Tunnel di Tenda, non cambia nulla: la Cig conferma gli orari di apertura già in vigore

Il Tunnel di Tenda oggi di nuovo protagonista in sede di Conferenza intergovernativa Alpi del Sud, in particolare per la definizione dei nuovi orari di passaggio a partire da domani 7 febbraio.

Sono stati stati confermati fino al 2 aprile gli orari in vigore fino ad oggi, con l’accesso al tunnel a senso unico alternato e regolato in modo differenziato a seconda dei giorni della settimana.

Il lunedì e il martedì la circolazione sarà consentita dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18 alle 21.

Dal mercoledì al venerdì, oltre alle fasce del mattino e della sera, anche una finestra centrale dalle 12.15 alle 12.45.

Nei fine settimana e nei giorni festivi, invece, il tunnel sarà aperto con orario continuato dalle 6 alle 23.

Lo stesso orario 6-23 sarà garantito anche durante le festività pasquali, tra il 3 e il 6 aprile.

Una programmazione che riflette la complessità dei lavori e delle esigenze di sicurezza, ma che continua a sollevare interrogativi e disagi per il territorio.

Il collegamento del Colle di Tenda rappresenta infatti un’infrastruttura strategica per la provincia di Cuneo e per l’intero asse transfrontaliero con la Francia.

Cittadini e amministratori locali continuano a chiedere tempi certi per la fine dei lavori e rassicurazioni sulla seconda canna, mentre il Tunnel di Tenda continua ad essere un simbolo delle difficoltà infrastrutturali della nostra provincia.