Viabilità | 06 febbraio 2026, 14:08

Tunnel di Tenda, non cambia nulla: la Cig conferma gli orari di apertura già in vigore

Lunedì e martedì dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21; da mercoledì a venerdì una finestra centrale e nei weekend e festivi no stop 6-23

Il Tunnel di Tenda oggi di nuovo protagonista in sede di Conferenza intergovernativa Alpi del Sud, in particolare per la definizione dei nuovi orari di passaggio a partire da domani 7 febbraio. 

Sono stati stati confermati fino al 2 aprile gli orari in vigore fino ad oggi, con l’accesso al tunnel a senso unico alternato e regolato in modo differenziato a seconda dei giorni della settimana. 

Il lunedì e il martedì la circolazione sarà consentita dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18 alle 21. 

Dal mercoledì al venerdì, oltre alle fasce del mattino e della sera, anche una finestra centrale dalle 12.15 alle 12.45. 

Nei fine settimana e nei giorni festivi, invece, il tunnel sarà aperto con orario continuato dalle 6 alle 23.

Lo stesso orario 6-23 sarà garantito anche durante le festività pasquali, tra il 3 e il 6 aprile.

Una programmazione che riflette la complessità dei lavori e delle esigenze di sicurezza, ma che continua a sollevare interrogativi e disagi per il territorio. 

Il collegamento del Colle di Tenda rappresenta infatti un’infrastruttura strategica per la provincia di Cuneo e per l’intero asse transfrontaliero con la Francia. 

Cittadini e amministratori locali continuano a chiedere tempi certi per la fine dei lavori e rassicurazioni sulla seconda canna, mentre il Tunnel di Tenda continua ad essere un simbolo delle difficoltà infrastrutturali della nostra provincia.

Barbara Simonelli

