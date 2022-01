Conta degli asintomatici, monoclonali, posti letto privati e no vax in sanità: ecco il Piemonte che cerca di evitare l'arancione [VIDEO]

Piemonte in arancione? "Aspettiamo tra oggi e domani, ma i numeri di oggi ci dicono però che in tutto il Piemonte abbiamo 'solo' ventitré nuovi ricoveri in più in terapia ordinaria e uno in meno in intensiva". Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, non vuole fare previsioni, ma cerca di vedere il lato positivo. "Sono numeri confortanti, ma che bisogna guardare attentamente giorno per giorno: hanno un senso solo nella loro evoluzione".

CONTARE O NO GLI ASINTOMATICI?

Intanto si ragiona anche su eventuali nuove modalità di conteggio per la pandemia. Come propone la Lombardia, che non vuole contare gli asintomatici: "Sono valutazioni che non spettano a noi - dice Cirio, insistendo sulla necessità di continuare a dare impulso alla campagna vaccinale - Noi dobbiamo solo applicare quello che ci dice la scienza medica".

MONOCLONALI: "SIAMO LA SECONDA REGIONE IN ITALIA"

E sull'uso delle monoclonali: "Siamo la seconda regione in Italia, insieme alla Campania, nell'uso delle monoclonali. Eravamo una delle ultime. Questo dimostra che abbiamo investito tanto sul protocollo delle cure domiciliari e siamo stati tra i primi a codificarlo, inoltre abbiamo già inserito nell'accordo con i privati per la somministrazione presso l'ambulatorio privato", sottolinea il governatore Cirio. "Siamo pronti a darle a chi ha necessità, ma oggi abbiamo quelle che ci danno tramite il commissario".

POSTI LETTO, ACCORDO CON I PRIVATI PER 520 POSTI

E sul fronte dei posti letto chiesti alla sanità privata, proprio per alleggerire l'attività del pubblico, Cirio spiega: "È tutto già fatto: ne abbiamo chiesti non 400, ma ben 520 e sono posti già disponibili".