7 cose che puoi mangiare o bere per perdere peso

Che tu sia vegetariano, pescatariano o che tu non sia iscritto a nessun piano alimentare specifico, puoi arricchire la tua dieta con alimenti che lavorano di più per te.

Sappiamo che il cibo "bruciagrassi" sembra troppo bello per essere vero. E, mentre gli esperti hanno opinioni contrastanti sul fatto che un tipo di cibo possa bruciare i grassi da solo, sono tutti d'accordo che puoi vedere i risultati incorporando più cibo che stimola il metabolismo, migliora la digestione e ti aiuta a sentirti pieno.

Qui di seguito puoi trovare il tuo foglio di istruzioni su cosa comprare durante il tuo prossimo viaggio al supermercato.

1. Cibo ricco di Probiotici

Se non sei ancora sicuro del kombucha, potresti voler fare un altro tentativo con il tè probiotico, anche solo per il suo potenziale brucia-grassi. "I probiotici nei cibi fermentati, come il kimchi e il kefir non zuccherato o lo yogurt, facilitano la capacità del tuo sistema digestivo di scomporre meglio il cibo, il che significa che ottieni più nutrienti dagli altri cibi che mangi, il che porta a una migliore sazietà", nota Sofia Rossi, una nutrizionista certificata.

Lo yogurt, in particolare quello greco, contiene proteine che richiedono più calorie per essere digerite rispetto ai carboidrati. Poiché la digestione delle proteine è più complessa, il corpo si sente pieno più a lungo. Suggeriamo i crauti, aggiungendo: "La scienza sta finalmente iniziando a riconoscere l'importanza del tuo microbioma intestinale e il ruolo che gioca nella tua salute generale, compreso il tuo tasso metabolico.

Un equilibrio sfavorevole di batteri intestinali può portare a un metabolismo rallentato e a un aumento di peso".

Suggerimento: Immergi la tua frutta preferita nello yogurt greco o nel kefir per una sana alternativa di dessert.

2. Spezie

Il pepe di cayenna è ricco di capsaicina, che ha dimostrato di bruciare il grasso della pancia e di aumentare la capacità del corpo di convertire il cibo in carburante. Il consumo quotidiano di capsaicina accelera la perdita di grasso addominale. La capsaicina, testata anche come farmaco per il dolore acuto, aumenta il tuo tasso metabolico e la tua temperatura interna.

Suggerimento: "Mescolate la salsa, i peperoni arrostiti o il pepe di Cayenna con la vostra ricotta per una spinta di sapore brucia-grassi e una nutrizione eccezionale", raccomanda la dietista Melissa Rifkin.

3. Caffè

Una volta si pensava che fosse malsano, il caffè negli ultimi anni ha dimostrato di fare di tutto, dall'accelerare il metabolismo alla riduzione dei sintomi dell'Alzheimer. La caffeina nel caffè può aumentare significativamente il tuo metabolismo, mentre gli antiossidanti possono potenzialmente ridurre il rischio di cancro all'utero e al fegato.

Gli esperti concordano anche sul fatto che una tazza di caffè prima di allenarsi aumenta i benefici per bruciare calorie e grassi. La caffeina è così potente che tra il 1984-2004, l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) ha vietato alte concentrazioni di caffeina da tutti gli eventi olimpici.

Suggerimento: vacci piano con lo zucchero e la panna, perché troppo può sconfiggere il beneficio. Prova ad aggiungere latte di mandorla alla vaniglia per un'alternativa più leggera!

4. Uova

Le uova offrono il mix perfetto di proteine e grassi, fornendo un senso di sazietà duraturo e riducendo le voglie e i cali di zuccheri nel sangue che spesso portano a spuntini incauti con cibi zuccherati. Le uova sono una delle migliori fonti di proteine brucia-grassi, che stimolano il tuo metabolismo.

È stato dimostrato che le diete ricche di proteine stimolano il metabolismo, grazie all'effetto termico del cibo - la quantità di calorie che il corpo brucia per metabolizzare gli alimenti.

Suggerimento: Contrariamente a certe diete, noi incoraggiamo a mangiare il tuorlo dell'uovo: Il tuorlo delle uova è ricco di colina, un nutriente utile per aiutare l'emulsione e la digestione dei grassi. La colina aiuta anche la disintossicazione del fegato e beneficia coloro che hanno il fegato pigro o il "fegato grasso", spesso associato all'aumento di peso e all'obesità.

5. Verdure a foglia scura

Le verdure a foglia scura, come il cavolo, le bietole e gli spinaci, sono ricche di magnesio, un nutriente anti-stress che ha un legame diretto con la gestione del peso, e aggiungono fibre e nutrienti importanti per la salute generale, la sazietà e la capacità di bruciare i grassi.

Con un sacco di ferro in queste foglie per aiutare a trasportare l'ossigeno in tutto il corpo, sarete più efficienti nei vostri allenamenti e costruirete anche i muscoli. Più muscoli hai, più grasso bruci a riposo".