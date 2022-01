La cuneese Gabriella Pessione riconfermata al vertice della Femca Cisl

Con 32 voti su 33, Gabriella Pessione è stata rieletta oggi segretaria generale della Femca Cisl Piemonte, al termine del VI congresso regionale che si è svolto nelle giornate di mercoledì 12 e di , all’hotel Gallia di Pianezza, in provincia di Torino.





Slogan dell’assise congressuale, che ha visto la partecipazione di 54 delegati provenienti da tutta la regione e in rappresentanza dei tre comparti: “Esserci per cambiare, Cambiare per Esserci”.