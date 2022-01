Quattro incendi boschivi in poche ore: grande sforzo di Aib e Vigili del fuoco

Nuovo allarme per incendio boschivo, nella serata di ieri (giovedì) a Boves.

Le segnalazioni riferivano di un rogo nella zona del Vallone di Francia tra San Giacomo di Boves e Castellar, intorno alle 21.30. Un’eventualità che poi è stata confermata, e sul posto si è reso necessario l’invio delle squadre di soccorso.

Il Corpo Anti incendi boschivi ha inviato le squadre di Peveragno e Chiusa Pesio (per u totale di tre mezzi), mentre la sala operativa dei Vigili del fuoco ha disposto l’intervento delle squadre di Cuneo, Morozzo e Busca. Grazie al celere intervento, le fiamme sono state prima contenute, e poi estinte, permettendo agli operatori Aib di procedere alla bonifica del sito. L’intervento si è concluso all’incirca all’1.30 della notte.

"Le operazioni di spegnimento" - come spiegano gli Aib di Peveragno - "per morfologia ed estensione del territorio hanno reso le operazioni di spegnimento lunghe e complesse".

Quello di Boves è solo l’ultimo degli allarmi scattati, ieri, a causa di diversi incendi boschivi.

Intorno alle 15.30 era giunta la chiamata per un grande incendio boschivo a San Damiano Macra, in località Macete. Sin da subito la situazione si è dimostrata delicata, e il Corpo Aib ha disposto l’attivazione di numerose squadre a sostegno delle operazioni di spegnimento: sul posto uomini e mezzi da Rossana, Borgo San Dalmazzo, Bernezzo, Roccabruna, San Damiano Macra e da Macra. In supporto alle squadre Aib, anche i Vigili del fuoco di Dronero.

Sempre ieri pomeriggio, due roghi in ambiente boschivo sono stati segnalati a Villar San Costanzo.

Il primo, in località La Morra, ha richiesto l’intervento della squadra Aib di Rossana, insieme ai Vigili del fuoco di Cuneo e Busca. Gli operatori hanno lavorato sino alle 21 circa, orario in cui l’incendio è stato spento e bonificato.

In contemporanea con la segnalazione di località La Morra, è stato lanciato l’allarme per un secondo rogo, sempre a Villar San Costanzo, questa volta in località San Costanzo: sul posto hanno operato le locali squadre Aib, insieme ai rinforzi giunti da Borgo San Dalmazzo.

Tra i tanti interventi, gli operatori Aib hanno anche verificato una situazione di potenziale pericolo, sempre nella serata di ieri, a Roccabruna, poi rivelatasi un falso allarme.