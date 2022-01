A Saluzzo il Consiglio direttivo nazionale delle Penne nere

Tutti gli alpini d’Italia sono rappresentati a Saluzzo nel Consiglio direttivo nazionale Ana che si sta svolgendo questa mattina nella sala congressi del Monastero della Stella, sede della Fondazione CrSaluzzo.

La location è stata proposta ai vertici del Consiglio delle Penne nere dall’Ana Monviso Saluzzo con i suoi 44 gruppi e la sua Unità di Protezione civile.

“Per la prima volta abbiamo l’onore di ospitare in città i lavori di questo direttivo – spiega Piergiorgio Carena presidente Ana saluzzese - direttivo che da alcuni anni, in alternativa alla storica sede di Milano, si svolge in giro per la penisola, per attestare la vicinanza dell’associazione alle sezioni e gruppi alpini italiani".

I 25 rappresentanti del direttivo sono arrivati ieri sera nella ex capitale del Marchesato. I lavori sono stati aperti oggi, sabato 15 gennaio dai saluti istituzionali di benvenuto del vicesindaco Franco Demaria, del presidente della Fondazione CrSaluzzo Marco Piccat e dall’intervento del presidente degli alpini italiani Sebastiano Favero, che ha ringraziato i gruppi del territorio e la città ospitante, che visiteranno nelle prossime ore.