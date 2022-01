Busca piange Mario Re, imprenditore edile in pensione ed ex consigliere comunale

Si è spento a 83 anni Mario Re, a lungo titolare di una piccola impresa di costruzioni edili ed ex consigliere comunale di Busca (dal 1995 al 1999).

Era ricoverato alla casa di riposo Opere Pie a Dronero dove è morto ieri, venerdì 14 gennaio.

Nato nel 1938 in regione Prata a Caraglio, si trasferì in frazione San Chiaffredo di Busca. Molto conosciuto in paese per il suo impegno nel volontariato come presidente del circolo Acli, nel gruppo Alpini, in parrocchia e nella Pro Loco.

Vedovo della moglie Caterina Tesio, Mario re lascia i figli Lorena, Martina, Valentino, il fratello, le sorelle e i nipoti. I funerali saranno celebrati lunedì 17 gennaio alle ore 14.30 nella parrocchia di San Chiaffredo di Busca. Questa sera, sabato 15 gennaio, la recita del rosario alle 20.