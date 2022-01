Elezioni Borgo San Dalmazzo: l'ex assessore Luisa Giorda fuori da tutti i giochi

L'ex assessore Luisa Giorda non si ricandiderà alle prossime elezioni borgarine, né come sindaco, né come consigliere





“Non sono e non sarò in nessuna lista. Mi chiamo fuori da tutti i giochi”. Nessun dubbio per Luisa Giorda, 65 anni, ex assessore alle Politiche sociali nel Comune di Borgo San Dalmazzo. Incarico che aveva ricoperto per 5 anni nella Giunta di Gian Paolo Beretta dal 2012 al 2017, e per i dieci anni precedenti nella Giunta di Pier Paolo Varrone.

Da tempo in paese circolavano voci su un suo ritorno in campo, dopo cinque anni lontana dal consiglio comunale. Per molti era indicata addirittura come candidata a sindaco, con il sostegno dell'ex Varrone.

Una lista che sicuramente si sarebbe contrapposta a quella di continuità con l'attuale maggioranza. Del resto Luisa Giorda aveva lasciato la politica in aperta polemica con Beretta che le aveva revocato le deleghe di assessore a fine mandato, per la sua volontà di non ricandidarsi e per quella che era stata definita dallo stesso sindaco “una perdurante situazione di contrasto politico”. Tanto che lei aveva dato anche le sue dimissioni da consigliere. Tutto questo succedeva ad aprile 2017.

“La politica è una passione difficile da mettere da parte – conclude Luisa Giorda -. Ammetto che mi piacerebbe molto ritornare, ma al momento ho altre priorità e non potrei dedicare il tempo che serve a un progetto amministrativo”.