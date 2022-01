CNOS-FAP Fossano: un Centro di Formazione Professionale salesiano

È arrivato il momento. Dopo le visite alle scuole, l’orientamento, il confronto con i compagni, il parere dei genitori, la telefonata allo zio saggio “che è sempre informato sul mercato del lavoro”, lo studio degli orari dei mezzi di trasporto e, per qualcuno, anche un salto da un orientatore, ecco, ci siamo: è il momento di iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno 2022-2023.

Avere le idee chiare è difficile. Non bisognerebbe dare consigli, non si fa, ma ci permettiamo un piccolo suggerimento, chiediamo scusa in anticipo, nessuno si senta offeso. Ci sono scuole da “seduti” e scuole da “in piedi”. Il CNOS-FAP di Fossano è una scuola da in piedi. Cioè, a essere pignoli (e ci tocca di nuovo scusarci che siamo perfezionisti e precisini) il CNOS-FAP non è una scuola-scuola. È una scuola-CFP. Ci sono lavagne, banchi, aule, laboratori e formatori, come in tutte le scuole. Ma i laboratori sono tanto importanti. Ecco perché “in piedi”.

Cosa vuol dire CFP? È un acronimo (è una parola difficile, ma non l’abbiamo inventata noi, il linguaggio che usiamo è molto più semplice) per Centro di Formazione Professionale.

Cosa è un Centro di Formazione Professionale? È una scuola come le altre, ma è privata, non pubblica. Si ottiene una qualifica dopo tre anni di studio e si fanno tante ore in attività pratiche di laboratorio, perché dopo tre anni bisogna possedere le competenze adatte a entrare nel mondo del lavoro. La qualifica ottenuta al CNOS è un titolo di studio che ha valore su tutto il territorio europeo.

Cosa si studia? A Fossano ci sono sette indirizzi professionali: Acconciatura, Estetica, Meccanica industriale, Meccanica dell’autoveicolo, Meccanica delle macchine agricole, Termoidraulica e il settore Elettrico. Insomma, si lavora: sia nel CFP, sia dopo i tre anni di studio. Abbiamo laboratori adeguatamente attrezzati e coltiviamo collaborazioni con le migliori aziende in ognuno dei nostri indirizzi.

Svolgere tante ore di pratica – la formazione – non significa però che non esistano materie teoriche – l’istruzione. Usiamo anche le aule in cui si fanno lezioni delle materie solite: leggere, scrivere, far di conto, conoscere e difendere la natura, sapersi spiegare in giro per il mondo e usare il computer. E anche molta Sicurezza.

Finiti i tre anni di formazione chi lo desidera può anche continuare a studiare e arrivare al diploma di maturità: grazie ad accordi con scuole del territorio è possibile svolgere un breve programma integrativo che porterà all’iscrizione al quarto anno senza perdere nemmeno un giorno di scuola. Ormai lo facciamo da anni e con ottimi risultati: sono sempre più numerosi i nostri ex-allievi che arrivano all’Università.

Il nostro obiettivo? Formare bravi professionisti, onesti cittadini e persone dotate di una buona spiritualità; persone capaci di lavorare e contemporaneamente ben disposte verso gli altri: che si tratti di clienti, di colleghi, di colleghe, di amicizie. Siamo convinti che un professionista, una professionista, siano tali non solo perché eccellenti nelle operazioni manuali, ma anche distinti nel rispetto, nell’educazione e nella buona volontà.

Rispetto, educazione e impegno sono le materie più importanti al CNOS-FAP di Fossano. Perché a un professionista, lo vediamo tutti quotidianamente, oltre che serietà e competenza, non devono mancare il senso del rispetto e la buona educazione.

Noi insegniamo entrambe le cose.

Per ulteriori informazioni o supporto nell'iscrizione online, il nostro Centro è a disposizione previa prenotazione, telefonando al numero 0172-636541 oppure scrivendo all'indirizzo mail: segreteria.fossano@cnosfap.net o, ancora a questo indirizzo fossano.cnosfap.net/al-via-dal-4-gennaio-le-iscrizioni-allanno-formativo-2022-23/