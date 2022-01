Davide Ghio: il campione italiano di sci di fondo dell'Itis Delpozzo di Cuneo

Lo scorso fine settimana si sono svolti i Campionati italiani Giovani di sci di fondo nella località Padola, in Veneto. L’atleta professionista Ghio Davide, che frequenta la 4^AELE, anche quest’anno ci sta regalando grandi emozioni: infatti sabato ha vinto il titolo nazionale per la 10 km di tecnica classica e partenza individuale, mentre è arrivato secondo un altro ragazzo cuneese che frequenta il Liceo scientifico, Rigaudo Gabriele.



Domenica poi Davide ha riportato un’altra vittoria nella gara di 15 km a tecnica pattinato, con partenza in linea, piazzandosi ancora sulla vetta del podio!



Davide esercita questo sport sin dall’infanzia e fa parte del gruppo sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza: essendo impegnato in molte attività di allenamenti e gare, è inserito scolasticamente in un progetto di “studente atleta professionista”, per riuscire a conciliare gli impegni sportivi con quelli dello studio.

Le gare proseguiranno fino all’inizio di aprile.