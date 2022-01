Modello Isee, con Confindustria Cuneo una guida per le aziende

Cos’è il modello ISEE? Quali dati contiene, come si richiede e a quali benefici consente di accedere? Sono alcune delle domande a cui proverà a fornire delle risposte il webinar organizzato da Confindustria Cuneo venerdì 21 gennaio, alle ore 9,30. Come suggerito dal titolo, “Modello ISEE e benefici collegati: guida per l’azienda”, l’incontro, coordinato da Veronica Ciccotelli del Servizio Normativa previdenziale di Confindustria Cuneo, sarà una vera e propria guida utile per supportare le imprese sulla tematica del Modello Isee, grazie al contributo di due consulenti con esperienza nelle materie trattate. Interverranno la dottoressa commercialista CAF Do.C. Cecilia Rebagliati e la consulente del lavoro di OPEN Dot Com Fabrizia De Lio: spiegheranno prima di tutto cos’è il Modello Isee, quali dati contiene, come si richiede, quali tipologie e particolarità è bene considerare, per poi passare ad approfondire argomenti più specifici, come la dichiarazione sostitutiva Unica (DSU), le informazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare e le situazioni particolari come l’Isee socio-sanitario, universitario e per i minorenni. Si parlerà inoltre delle novità del 2022 e dei benefici a cui si accede a seguito della presentazione dell’Isee, con particolare riferimento all’Assegno Unico Universale e ai riflessi sulla busta paga dei lavoratori dipendenti. Per rendere più chiara la spiegazione, verranno forniti esempi pratici. E’ previsto anche un momento di confronto nel quale i relatori risponderanno alle domande dei partecipanti. Il webinar è gratuito. Per iscriversi: confindustriacuneo.it/calendario.