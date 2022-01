Unione di due storiche lavanderie piemontesi

Nonostante la pandemia e le relative conseguenze, come ad esempio il caro energia e il forte aumento del prezzo delle materie prime, abbiano messo a dura prova la tenuta del settore HORECA e del comparto delle lavanderie industriali, la Eurocandidus non si è persa d’animo e continua ad avere fiducia ed investire sul futuro, cercando di guardare oltre la ripresa.

L’Azienda conta nei suoi 3 stabilimenti 70 dipendenti fissi, fino ad arrivare a circa 130 dipendenti in stagione, con una quota pari al 70 % di donne. Da oltre 40 anni punto di riferimento nel settore HORECA nel Piemonte e Liguria, grazie ad un servizio di qualità e alle certificazioni UNI EN 14065 secondo le linee guida Assosistema (Marchio “Q” Oltre il pulito qualità) riguardante il sistema di analisi del rischio e del controllo della biocontaminazione, e la norma ISO 9001 che certifica il sistema per la gestione della qualità, si è fatta trovare pronta durante la pandemia e in questi giorni subentrerà alla storica Lavanderia Est di Riva presso Chieri per quanto riguarda il servizio di noleggio biancheria ad una fetta molto importante di ristorazione sita nel Torinese.

Il settore delle lavanderie industriali negli ultimi anni si scontra sempre più con il commercio del monouso di importazione, questo a causa della poca informazione data sulla sicurezza e sul minor impatto ambientale che l’utilizzo di prodotti riutilizzabili possono avere. Infatti, un recente studio (fonte ASSOSISTEMA) dice che la scelta del tessile riutilizzabile a tavola comporta il 92% in meno di produzione di rifiuti, 50% in meno di ossidazione fotochimica (smog), 27% in meno di impoverimento dello strato di ozono, ed il 53% in meno di riscaldamento globale rispetto all’utilizzo dei prodotti monouso. Questo ci dice che, la lavanderia Eurocandidus oltre a proporre un servizio sanificato e certificato di noleggio biancheria, è anche una scelta Green.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una email a info@eurocandidus.it oppure consultare il sito internet www.eurocandidus.it