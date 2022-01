Incidente nella tarda serata di ieri, giovedì 20 gennaio, nel comune di Tarantasca.

Un'auto è finita fuori strada in località San Chiaffredo all'altezza del passaggio a livello, in via Monea.

A seguito del sinistro il conducente del mezzo, soccorso dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cuneo e la squadra di Busca, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

Non risultano coinvolte altre persone.