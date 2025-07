A processo per spaccio di cocaina, farà i lavori socialmente utili

Un anno e dieci mesi di carcere, sostituiti dal lavoro di pubblica utilità e 1800 euro di multa. Questa la pena inflitta dal tribunale di Cuneo a N.A. un uomo di origini albanesi accusato di spaccio di cocaina. Sei le cessioni contestate dalla Procura che, nell’udienza scorsa, aveva chiesto una pena più alta.

Ad incastrare l’uomo, erano state le chat con gli acquirenti e i fornitori: “Un soggetto che ha un problema di scarsa professionalità delinquenziale - aveva detto il pubblico ministero - i suoi clienti usano frasi in codice, l’unico che non lo fa è proprio lui. Per N.A. erano solo serate divertimento e basta”.

Erano stati numerosi gli amici e i clienti chiamati in aula a testimoniare nel processo a carico dell’uomo. E la versione offerta era stata univoca: “La cocaina mi veniva offerta. Non l’ho mai pagata”. Tra i cinque testimoni ascoltati, solo una ragazza aveva ammesso di aver comprato in qualche occasione alcune dosi da N.A. per "circa sessanta o settanta euro al grammo". Tutto falso, aveva ribadito l’imputato: “qualcuno si diverte a pagare le persone perché accusino altri”.

Secondo il suo avvocato, che ne ha chiesto l'assoluzione, N.A era solo un consumatore con contatti con spacciatori dai quali si riforniva senza avere alcuna cognizione dei loro traffici; gli 11 grammi di cocaina trovatigli in casa, infatti, sarebbero stati la conferma di un uso personale che avveniva insieme ad amici durante il fine settimana.

La vicenda prende le mosse da quel folle inseguimento nel centro di Cuneo del 5 marzo 2021 di una Panda blu. Quella notte, a finire nei guai e a processo, proprio perché non si fermarono all’alt della Polizia, furono tre uomini. Alla guida dell’auto, poi fermata dopo un testacoda in piazza dello Sferisterio, c’era un ragazzo di origine marocchine.

Fu proprio tramite quella pazza corsa in macchia che la Polizia iniziò a battere una pista che condusse a scoprire un giro di spaccio di cocaina a Cuneo e per il quale si trova a dover rispondere N.A., che quella notte era seduto sui sedili posteriori della Fiat Punto.

La mattina seguente alla nottata brava, era il 6 marzo del 2021, gli agenti della Polizia si recarono a casa sua e, qui, l’uomo oppose resistenza: “Non voleva aprire la porta - aveva spiegato un poliziotto -, diceva che la perquisizione era illegittima. Aveva della cocaina nel comodino”.

In quell’occasione gli vennero sequestrati circa 11 grammi di sostanza stupefacente e i due ragazzi che erano insieme con lui, il conducente dell'auto e il passeggero, hanno patteggiato la pena.