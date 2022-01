Presentato in comune a Cuneo il libro “Cento racconti” di Nonna Anna [FOTO]

Anna Maria Dalmasso, meglio conosciuta come “Nonna Anna”, insegnante in pensione, ha presentato in comune a Cuneo il libro per bambini “Cento racconti”. Si tratta della sua prima opera. È infatti diventata scrittrice a 78 anni, con la casa editrice Gruppo Albatros Il Filo.

L'incontro è avvenuto ieri sera, venerdì 21 gennaio, nel salone d'onore del Municipio. Erano presenti all'evento il sindaco Federico Borgna, il primario della Pediatria del Santa Croce di Cuneo Eleonora Tappi e la dottoressa Valeria De Donno.

Si tratta di cento racconti brevi per bambini, scritti da Nonna Anna durante il primo lockdown. Fra le pagine le colorate illustrazioni di Evita Santacroce.

Lei si descrive come una nonna che racconta e che, senza troppe pretese, è riuscita a realizzare non tanto il suo sogno, ma quello dei suoi personaggi e oggi forse anche quello di tanti bambini.

La sua è una storia meravigliosa: l'avevamo intervistata a inizio gennaio.

Parte del ricavato verrà donato all'associazione Abio di Cuneo che ha dichiarato: “Grazie Nonna Anna per la tua generosità, semplicità e sensibilità. Senza di te questa serata emozionante non sarebbe stata possibile...”

“Cento Racconti” è ora disponibile anche nelle librerie del capoluogo.