Con il Consorzio Unico Niella Tanaro riscopre sentieri e sogna un percorso per i turisti

Proseguono incessantemente i lavori del Consorzio Unico Niellese per ripristinare le strade del territorio.

Completate le opere sulla strada di Serramezzana, parte più difficoltosa ed economicamente maggiore dei lavori, grazie al clima "insolito" di gennaio, privo di neve, sono stati completati quelli in strada Riondino (al momento parziale, che verrà terminato con prossimo finanziamento, ndr), quello in strada Piovata, in strada Castellaro, in strada Carbone e quello in strada Rio Morei.

"Dopo anni" - spiega il sindaco Gian Mario Mina - vedere di nuovo percorribili e aperti a tutti questi sentieri è una grande soddisfazione immensa. La strada di Serramezzana non si poteva più percorrere, invece ora, si potrà di nuovo ammirare. L'obiettivo è quello di poter presto includere tutti questi sentieri in un circuito che guidi le persone alla scoperta del nostro territorio comunale, per una passeggiata a piedi, a cavallo e anche con mezzi a motore. Un progetto fortemente voluto dall'Ammistrazione per valorizzare e dare fruibilità a chi ha delle proprietà su quei mappali e per trovare un punto di incontro da le necessità dei proprietari e il turismo. Mai come in questi anni abbiamo capito l'importanza di valorizzare il territorio e viverlo, con passeggiate all'aria aperta e in contatto con la natura".