A Mondovì nasce il “Professionista di cucina e pasticceria nella filiera agroalimentare sostenibile”

È stato autorizzato il percorso quadriennale alberghiero (Enogastronomia e Ospitalità alberghiera) al "Giolitti" di Mondovì.

Si tratta di un bando cui l’istituto ha partecipato e che consentirà di avviare, a partire dall’anno scolastico 2023/2024, un percorso interamente nuovo e unico nel suo genere.

Attualmente, infatti, il "Giolitti" è l’unico istituto professionale in provincia provvisto di questo format, che permetterà agli alunni di anticipare, dopo quattro anni, l’inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi universitari.

“Non si tratta semplicemente un percorso accorciato” - sottolinea la dirigente, Donatella Garello -, “quanto piuttosto di un modo diverso di organizzare la didattica sviluppando nuove competenze, nuove metodologie, contenuti, organizzazione. E’ un format che abbiamo studiato per allineare il nostro percorso scolastico a quello presente in molte realtà europee, puntando sull’apprendimento permanente e con l’obiettivo di suscitare un movimento di innovazione in tutti gli attori coinvolti, dalle famiglie, ai docenti, passando ovviamente per gli alunni stessi”.

Alcune di queste innovazioni sono già state divulgate attraverso i canali social della scuola, in particolare il corso prevederà:

più ore di laboratorio, anche ricorrendo alle compresenze;

una programmazione per Unità Didattiche di Apprendimento annuali, con particolare attenzione ai temi attuali legati alla transizione ecologica, alla sostenibilità e alla biodiversità nella filiera agroalimentare;

uno spazio dedicato al potenziamento delle STEM, ovvero di quelle specifiche discipline afferenti all’area scientifica-tecnologica, diventate ormai essenziali nel mercato del lavoro;

una nuova disciplina, “Tecniche di promozione turistica”, caratterizzante il curricolo e capace di promuovere competenze legate al web marketing e alla web communication, svolta interamente con metodologia CLIL, ovvero in lingua inglese.

Le novità non significheranno comunque tralasciare quanto già previsto dal percorso ordinamentale, ovvero periodi di PCTO dedicati in strutture selezionate, visite aziendali, concorsi nazionali e internazionali e corsi extracurricolari.

Ancora la dirigente Garello: “E’ un’opportunità che abbiamo voluto cogliere, che prepareremo e presenteremo a fondo durante questo anno, con lo spirito che ha da sempre contraddistinto la nostra scuola: offrire quanto esiste di meglio per la formazione di persone e professionisti capaci di affrontare un mondo in continua evoluzione, permettendo a ciascuno di scoprire e coltivare le proprie potenzialità”.