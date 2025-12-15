Incontro pubblico a Revello per prevenire le truffe agli anziani e i reati contro il patrimonio

Il Comune di Revello organizza, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, un importante incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani e dei reati contro il patrimonio.

L’appuntamento è in programma mercoledì 17 dicembre alle 10,30, nella Sala Consiliare del Municipio di Revello.

All’incontro prenderanno parte il sindaco Paolo Motta e il Luogotenente Patrizio Sau, comandante della Stazione dei Carabinieri di Revello, che illustreranno ai cittadini le principali strategie di prevenzione, offriranno consigli pratici e risponderanno alle domande del pubblico.

L’iniziativa nasce dal desiderio di rafforzare la sicurezza della comunità e di informare in modo chiaro e diretto su come riconoscere e contrastare le truffe, in particolare quelle ai danni delle persone più fragili, oltre a fornire indicazioni utili per proteggere i propri beni.

L’amministrazione Comunale rivolge un invito a tutta la cittadinanza dicendo: “Prendere parte a questo incontro significa contribuire a vivere in un paese più consapevole e sicuro. Siete invitati a partecipare numerosi”.



