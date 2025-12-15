A Monforte d'Alba il Natale si fa comunità: tombola, storia e musica nel cuore delle fe

Il Natale a Monforte d’Alba si declina come un percorso di comunità, fatto di incontri semplici e condivisi, capaci di tenere insieme generazioni diverse. Tra la metà e la fine di dicembre, il paese propone tre appuntamenti che uniscono convivialità, cultura e musica, coinvolgendo luoghi simbolici e realtà associative del territorio.

Il primo momento è in programma mercoledì 17 dicembre, alla Biblioteca civica di Monforte d’Alba, dove alle ore 14.30 si terrà la tombola di Natale. Un pomeriggio pensato per scambiarsi gli auguri in un clima familiare, reso possibile anche grazie al contributo dei commercianti di Monforte, che hanno sostenuto l’iniziativa con generosità.

Il calendario prosegue domenica 21 dicembre, alle ore 16, al Teatro comunale di Monforte d’Alba, con un appuntamento che intreccia storia locale e racconto civile. Al centro l’anno 1979, quando don Carlo Ocole divenne regista della prima rievocazione storica monfortese. L’occasione è la presentazione del volume “Gli eretici di Mons Fortis”, a cura di Adolfo Ivaldi, accompagnata dalle letture di Irene Avataneo e Pino Mastarone. Al termine, un brindisi simbolico “alla luce che ritorna”, dal solstizio d’inverno al calore del Natale, proseguirà presso la Sala polifunzionale di via Garibaldi. L’ingresso è libero, con il ringraziamento all’amministrazione comunale e ai sostenitori che hanno reso possibile l’iniziativa.

A chiudere il percorso natalizio sarà la musica. Martedì 23 dicembre, alle ore 21, il salone parrocchiale di Monforte d’Alba ospiterà la serata “Non solo canti di Natale”, pensata come momento di incontro e augurio condiviso. Protagonisti il Coro n’Aria, diretto da Elisabetta Rinaldi, Frise d’Langa, diretto da Monica Sciolla, e l’Ensemble d’Anches, diretto da Valerio Semprevivo. Una proposta che affida al canto il compito di creare legami, chiudendo le feste nel segno dell’armonia e della partecipazione.