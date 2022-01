L'Altipiano di Cuneo senz'acqua nella notte tra mercoledì e giovedì

Sono circa 15.000 i residenti cuneesi, e decine i locali pubblici, che rimarranno senz'acqua nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio - precisamente dalle 20 alle 6 del mattino - a causa di una manutenzione straordinaria programmata da Acda.

Secondo le segnalazioni che - ormai da giorni - tappezzano l'Altipiano, la mancata alimentazione dell'acquedotto interesserà nella dorsale lato Stura il tratto tra corso Giolitti e piazza Seminario, e nel lato Gesso quello tra corso Brunet e piazza Boves. La zona tra piazza Boves, Seminario e Torino riscontrerà, invece, una seria riduzione della pressione.

Coinvolte nella manutenzione alcune valvole a saracinesca sulle tubazioni di distribuzione nel sottosuolo dell'Altipiano. Meccanismi che limitano i disservizi in caso di perdite, e che per le quali - durante un intervento per una perdita nelle scorse settimane - l'Acda ha notato la necessità di manutenzione.

I disagi più gravi - senza nulla togliere, ovviamente, ai privati cittadini - coinvolgeranno di certo i locali, che mentre le squadre dell'Acda con i loro addetti saranno impegnati negli interventi non potranno tenere aperto in orario serale.