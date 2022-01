"Assaggi" di ritorno a teatro a Boves

Il Comune di Boves, la Fondazione CRT con la Direzione Artistica della Compagnia Il Melarancio presentano la rassegna di teatro “ASSAGGI ritorno a teatro”. Sarà il Teatro Borelli, in Piazza Borelli, a Boves a ospitare per quest’ inverno i quattro spettacoli che caratterizzano la rassegna, a partire dai più piccoli fino ad arrivare agli adolescenti.

Gli spettacoli si svolgeranno dal 30 gennaio fino al 6 marzo alle ore 17,30.

Inizieremo la rassegna con “Naturalis, 4 elementi come casa” della Compagnia Il Melarancio, è un gioco alla scoperta della vita, partendo dai quattro elementi che la vita stessa generano. Quindi: l’Aria, il Fuoco, la Terra e l’Acqua condurranno i piccoli spettatori in un viaggio esperienziale di scoperta, coinvolgimento e attivazione sensoriale. Età consigliata dai 18 mesi, sarà poi la volta del “Il Gigante egoista” della Compagnia Cattivi Maestri che trae ispirazione dal racconto di Oscar Wilde, la storia dell’amore di un gigante per il proprio giardino, un amore assoluto ed esclusivo. Un amore dove non c’è posto per nessuno se non per il gigante stesso, dai 4 anni. Proseguiremo con “Casca il mondo, casca la terra” di Oltreilponte Teatro uno spettacolo tout public, dove musica e canzoni racconteranno le avventure di due bambini che aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà. Per finire “Disconnesso fuga off-line” della Compagnia Nonsoloteatro, lo spettacolo racconta, in chiave divertente e ironica, l’avventura interiore di un ragazzo, Davide, alle prese con la vita reale e la realtà virtuale. Per i ragazzi dagli 11 anni in sù.

La Rassegna “ASSAGGI ritorno a teatro” sarà ad ingresso gratuito.

La gratuità, possibile grazie al prezioso contributo della CRT e del Comune di Boves, rispecchia la virtuosa strategia adottata dall'Assessorato alla Cultura di rendere il più possibile ricche e fruibili le iniziative culturali in città.

Non vediamo l’ora di accogliervi a Teatro!

Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini)

Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con anticipo.

L’accesso all’area sarà consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

PRENOTAZIONE TRAMITE E-MAIL

La prenotazione tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata.

Nella mail bisognerà specificare il numero di ingressi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva.

Le mail dovranno pervenire dal lunedì precedente lo spettacolo fino alle ore 15.00 del venerdì al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com.

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva, ma ci si potrà recare direttamente all’Auditorium il giorno dello spettacolo.

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass sopra i 12 anni. Dai 6 anni è richiesta la mascherina ffp2. Sotto i sei anni non è richiesto l’uso della mascherina.

LE DATE:

Domenica 30 gennaio 2022 ore 17,30

COMPAGNIA IL MELARANCIO

“NATURALIS, 4 ELEMENTI COME CASA”

Età consigliata dai 18 mesi

Domenica 13 febbraio 2022 ore 17,30

COMPAGNIA CATTIVI MAESTRI

“IL GIGANTE EGOISTA”

Età consigliata dai 4 anni

Sabato 19 febbraio 2022 ore 17,30

COMPAGNIA OLTREILPONTE TEATRO

“CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA”

Per tutti

Domenica 6 marzo 2022 ore 17,30

COMPAGNIA NONSOLOTEATRO

“DISCONNESSO FUGA OFF-LINE”

Età consigliata dagli 11 anni

Per info:

Compagnia Il Melarancio

c.p. 74 - 12100 Cuneo

0171 699971 - 3479844570

biglietteria@melarancio.com

www.melarancio.com