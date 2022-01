Impara a giocare a Bingo online

Secondo le regole, per sapere come vincere al bingo il giocatore deve completare una tessera numerata. O almeno completa i numeri che sono orizzontalmente, verticalmente o diagonalmente. Qualcuno è responsabile di "cantare" i numeri estratti a caso. Nel caso del bingo online, la marcatura delle carte avviene automaticamente. Chi riesce a completarlo deve dire “Bingo” e attendere che i numeri vengano controllati. I premi variano e nei giochi live sui siti il ​​pagamento è diverso, così come l'interazione. Se trovi una modalità con jackpot, significa che un premio ancora più grande può essere tuo.

Su molte pagine di gioco online e casinò di bingo online, come la piattaforma di gioco di Italia PlayAmo, troviamo molte funzionalità disponibili, come la chat. Questo è un ottimo modo per scambiare esperienze e divertirsi, e un ottimo momento per l'intrattenimento di gruppo. Il vero Bingo online è molto dinamico.

Con eccellenti proposte di gioco, molti giochi da casinò affidabili offrono buone opzioni ai fan del bingo. Un'altra opzione per imparare a giocare a bingo o come funziona un concorso a premi online è attraverso i giochi di bingo gratuiti. Scopri le informazioni su come giocare a bingo gratis oa pagamento, come vincere al bingo e iniziare a divertirti con il famoso Bingo.

Regole del Bingo

Ci sono alcune varianti del gioco, ma il più utilizzato è il gioco a 90 palline. Pertanto, prenderemo come base per spiegare come si gioca a bingo e lo sviluppo di un gioco in particolare questa modalità. Dobbiamo però avvisarvi che grazie alle variazioni esistono numerose regole specifiche. Pertanto, per una comprensione generale delle dinamiche di gioco del Bingo, presenteremo la modalità più consueta.

Il bingo di solito consiste in un globo con palline numerate. Devono essere rimossi uno per uno e chi sta disegnando deve annunciare i numeri. Man mano che ogni numero viene estratto, le carte vengono contrassegnate.

Le carte sono composte da 24 numeri distribuiti in una composizione 5 x 5. I numeri sono disposti in modo tale che sia facile trovarli durante il gioco.

La partita non ha limiti di tempo. L'estrazione durerà fino a quando un partecipante gioca a Bingo.

Per essere considerato Bingo, chi sta giocando deve completare una linea orizzontale, verticale, diagonale o l'intera carta del bingo. Questo deve essere deciso prima dell'inizio di una partita.

Nei bookmaker rilasciati da diversi paesi, i premi dei giochi da casinò sono precedentemente stabiliti. Nonostante abbiano una dinamica simile a quella di un casinò fisico, le case da gioco online superano le aspettative. Sappiamo che molti utenti apprezzano l'interazione durante i giochi. Quindi c'è sempre un nuovo software con funzionalità che consentono alle persone di entrare in contatto, compresi coloro che vogliono imparare a vincere al bingo. La disponibilità di queste strutture aumenta ulteriormente la fama di questo gioco, che è uno dei preferiti in diversi paesi.

La base

Prima di tutto per sapere come si gioca a bingo è importante parlare della carta bingo. Solitamente ha 25 numeri divisi in una tabella 5 x 5 e nella sua zona superiore vediamo scritta la parola BINGO. Ogni lettera della parola bingo corrisponde a 5 numeri visualizzati verticalmente. Al centro della carta abbiamo un'area vuota, uno spazio libero. Il valore al momento dell'acquisto di una carta bingo varia e molti giocatori colgono l'occasione per acquistare molte carte contemporaneamente. Le carte con premi jackpot di solito costano di più.

Le palline servono per disegnare i numeri. Quando giocano, hanno il numero su un lato e vengono rimossi uno per uno da un globo. Chi sta “cantando” il bingo deve pronunciare il numero e rendere visibili i risultati dei numeri precedenti. Nel caso del bingo elettronico, tutte le dinamiche durante il gioco, così come la marcatura delle fiches, sono automatiche. Poiché in questo caso non è richiesta l'azione umana, è importante cercare bookmaker affidabili. La marcatura della carta del bingo nei giochi tradizionali deve essere eseguita con penne o pennarelli da bingo.

Sia i casinò online che le case di bingo devono chiarire quale tipo di bingo viene offerto, gli importi coinvolti nelle transazioni finanziarie durante il gioco e quale tipo di marcatura delle carte da bingo è. Che si tratti di carte orizzontali, verticali, diagonali o piene, gli scommettitori dovrebbero essere consapevoli dei dettagli quando giocano.

Se acquisti più carte avrai maggiori possibilità di ottenere un buon premio. Le chat room sono davvero interessanti. Dato che gli altri giocatori sono lì per divertirsi, questo può essere un ottimo modo per scambiare esperienze e imparare a vincere al bingo.

Strategie e sistemi semplici

Il bingo è un gioco di fortuna, i numeri vengono estratti a caso e il risultato è imprevedibile quando si gioca. Tuttavia, alcune azioni possono aumentare le tue possibilità di vincita. Una delle azioni principali che puoi intraprendere per fare in modo che ciò accada è acquistare le carte. Con ogni nuova carta acquisita, maggiori sono le probabilità di giocare e ottenere i numeri estratti. I valori variano e di solito maggiore è il prezzo di ciascuno, migliore è il montepremi durante il gioco.

Secondo l'analista finanziario Joseph Granville, se vuoi sapere come vincere al bingo puoi scegliere e giocare con buone carte. Se per caso la scelta è fatta da te, cerca le carte con numeri con una seconda cifra diversa. Come lo faccio? Se la tua carta ha combinazioni come 14, 34 e 64, scegline subito un'altra. Secondo questa teoria saresti sicuramente sconfitto quando giochi.

Un altro consiglio prezioso per chi vuole sapere come vincere al bingo è quello di cercare sale scommesse con pochi partecipanti. Pertanto, minore è il numero di persone nelle scommesse, migliore è il risultato. Come molti scommettitori ne sono consapevoli, dovresti giocare a volte con poco movimento, come all'alba o in determinati orari nel pomeriggio e infrasettimanale.

Se giochi a bingo online, dovresti unirti alle chat room e chattare con altri utenti. Come molti non sanno, è bene essere informati che ci sono alcuni bonus esclusivi per le persone che accedono a questa funzione. Anche se non vuoi parlare con gli altri, puoi tenere d'occhio i post pubblicati durante le partite di bingo online e sfruttare le opportunità per capire come vincere al bingo.

Joseph E. Granville ha formulato una strategia ampiamente utilizzata per garantire buoni giri di scommesse. Per fare ciò, basta seguire i passaggi seguenti: avere una carta con numeri uguali di pari e dispari. Hanno la stessa quantità di numeri che terminano con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; devi avere un numero uguale o numeri alti e bassi.