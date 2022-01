Savigliano, l’avvocato Antonello Portera in corsa per il municipio

A Savigliano nasce il “PROGETTO CIVICO PER LA CITTÀ DI SAVIGLIANO”, un gruppo trasversale – senza insegne di partito – che sta lavorando per dar vita ad alcune liste civiche allo scopo di presentarsi alle prossime elezioni comunali; il gruppo ha individuato l’avvocato Antonello Portera come candidato sindaco.

Nel nuovo progetto si riconoscono infatti sia persone con pregressa esperienza amministrativa sia persone provenienti dalla “società civile” attive in numerosi ambiti locali. Il gruppo intende unire forze alternative all’attuale governo cittadino in un’ottica di rinnovamento.

"Sono grato a quei cittadini, amici e conoscenti che mi hanno incoraggiato a proseguire il mio impegno per la città di Savigliano – dice il candidato sindaco Antonello Portera – ed oggi esprimo con piacere la mia disponibilità a coordinare e guidare – nella prospettiva di un governo alternativo e innovativo della nostra città – un gruppo di persone che, ciascuno in continuità con la propria storia e sensibilità politica oppure provenendo direttamente dalla società civile, sono intenzionate a mettere al servizio della nostra comunità le proprie esperienze e competenze per un progetto esclusivamente locale che sappia sintetizzare e valorizzare, come ricchezza condivisa, i diversi apporti delle varie anime che vi partecipano. Efficienza, innovazione e solidarietà saranno le pietre miliari che orienteranno il percorso elettorale/amministrativo di questo gruppo fortemente determinato a realizzare quello che abbiamo battezzato “PROGETTO CIVICO PER LA CITTÀ”, sul cui contenuto stiamo lavorando da tempo con un approfondito confronto, anche ai fini di una ampia condivisione".