"Lungo le vie di Dronero": in occasione della Gornata della Memoria un'importante iniziativa del comune

Voce del verbo "ricordare", la sua importanza. Il comune di Dronero, in occasione della Giornata della Memoria ha pensato ai giovani. L'emergenza sanitaria non ha permesso il consueto appuntamento in teatro per la visione di un film dedicato, ma il desiderio di comunque celebrare questa importante ricorrenza ha spinto l'assessore all'istruzione e alla cultura Carlo Giordano ad organizzare un emozionante percorso lungo le vie della città, con visita alle 6 pietre d'inciampo presenti.



Così il mettersi in contatto con l'Istituto Alberghiero, con l'Istituto Comprensivo e con l'AFP: immediata è stata l'adesione, coinvolgendo varie classi. Dapprima pensata come una giornata, in occasione appunto del 27 gennaio, per evitare gli assembramenti è diventata poi un'intera settimana dedicata alla Memoria.



A partire da lunedì, 24 gennaio, e fino a domani, venerdì 28 gennaio, ogni mattina classi diverse di giovani camminando ripercorrono la storia, molto riflettono.



"Un'esperienza alla quale tenevo particolarmente - commenta l'assessore Giordano - risultata essere molto interessante e molto apprezzata dagli studenti delle scuole. Purtroppo con alcune classi non è stato possibile in quanto si trovano al momento in DAD. La pronta adesione, nonostante il difficile periodo, da parte di tutte le tre scuole droneresi trovo abbia un grande significato. I giovani sono il futuro, sono e saranno le scelte da loro decise ma anche quello che avremo saputo loro trasmettere. L'iniziativa per quest'anno è stata una 'sperimentazione' che però, parlando con i dirigenti scolastici si potrebbe poi istituzionalizzare, organizzando tutti gli anni, in occasione della Giornata della Memoria, queste visite alle pietre d'inciampo che abbiamo a Dronero".