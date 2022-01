L’Agnellotreffen confermato a Pontechianale, ma dal 4 al 6 marzo 2022

C’è l’accordo tra organizzazione e Comune, e l’Agnellotreffen – il motoraduno invernale più alto in Italia – si farà.

Si farà a Pontechianale, in frazione Chianale, in Valle Varaita.

A darne conto, sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento, “Claudio, Manuel, Rino e tutto lo staff di Agnellotreffen”.

L’evento, inizialmente, era in programma dal 21 al 23 gennaio 2022. Poi, era stato posticipato, in ottemperanza alle normative anti-Covid via via emanate, a febbraio, da venerdì 4 a domenica 6.

Il 24 gennaio, invece, la revoca dell’autorizzazione, da parte del Comune di Pontechianale, allo svolgimento del motoraduno nel primo fine settimana di febbraio. Ne aveva dato conto, sempre tramite Facebook, l’organizzazione: “Abbiamo appreso in tarda serata la decisione del Comune di Pontechianale di non autorizzare l'Agnellotreffen 2022.

Smentiamo ufficialmente il nostro coinvolgimento in tale decisione. Al contrario abbiamo avanzato proposte costruttive che avrebbero potuto consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Nonostante questo, come è suo diritto, il Comune di Pontechianale ha negato l'autorizzazione.

Ci stiamo già muovendo per cercare una possibile alternativa.

Al più presto seguiranno nostre ulteriori comunicazioni ufficiali che verranno inviate anche tramite e-mail agli iscritti”.

La notizia ha creato subbuglio, specialmente tra i temerari amanti delle due ruote che ogni inverno risalgono la Valle Varaita. L’organizzazione aveva preso qualche giorno di tempo, valutando anche eventuali altre location pur di non far saltare anche l’edizione 2022 (quella del 2021 era stata annullata a causa del grave quadro pandemico).

Sul web, ne era nata una petizione, indirizzata al sindaco di Pontechianale, promossa da Max, di La Spezia. L'hanno firmata, in meno di 24 ore, circa duecento centauri, provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero.

La cronistoria della vicenda giunge poi ad oggi.

Con l’ennesimo comunicato: l’Agnellotreffen è confermato, nuovamente posticipato, dal 4 al 6 marzo 2022. Sempre, però, a Pontechianale.

“L'Agnellotreffen è un bellissimo motoraduno che nasce da una nostra idea ed esiste grazie alla nostra organizzazione ma soprattutto alla passione ed al calore di voi che partecipate ogni anno. – scrive lo staff dell’evento - Pur non condividendo le motivazioni del ritiro dell'autorizzazione, non possiamo prescindere dal rispetto delle regole, dovendo e volendo agire all'interno del perimetro della legalità.

Per questo l'Agnellotreffen 2022 si terrà dal 4 al 6 marzo”.

Dove? L’organizzazione, in un post nella tarda serata di ieri (giovedì), ha ribadito che era al lavoro per trovare una location per l’evento.

Salvo poi, stamattina, rilanciare proprio il sito di Pontechianale: “Agnellotreffen 2022, dal 4 al 6 marzo, si svolgerà a Pontechianale, ‘stessa spiaggia, stesso... lago’.

In questo momento difficile e incerto che dura da due anni, abbiamo pensato all'importanza per voi e per noi di avere un punto fisso. In questo modo chi ci è già stato potrà trovare i soliti luoghi e ospitalità e potremo offrire ai nuovi partecipanti l'accoglienza e l'organizzazione consolidata negli anni.

Una spinta in questa direzione è stata data anche dalla petizione contro l'annullamento, ma oltre a questi sostenitori, vogliamo ringraziare anche tutti coloro che ci hanno inviato proposte di locali alternativi, chiaramente con il desiderio che Agnellotreffen potesse prendere il posto come previsto da molti.

Questi segni tangibili del vostro affetto ci hanno commosso e non vediamo l'ora di ricambiare con un forte abbraccio tra poco più di un mese”.

Non sarà possibile iscriversi al motoraduno in loco. Termine ultimo per le preiscrizioni: 3 febbraio.