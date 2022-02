Open Day vaccinale ostetrico-ginecologico a Mondovì e Savigliano

Domenica 6 febbraio (un’altra giornata è prevista per il 6 marzo) l’Asl CN1 propone in accesso diretto un percorso dedicato alle donne in gravidanza e allattamento per fugare i timori relativi alla vaccinazione in questo delicato periodo e contestualmente ricevere la dose di vaccino.

Si potrà accedere dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 18.30 presso i seguenti centri vaccinali:

· Crosà Neira, piazza Misericordia, Savigliano

· Valauto, via Torino 77, Mondovì

Presentarsi munite di: documento d’identità, tessera sanitaria, agenda verde della gravidanza.