Addio allo storico Giovanni Coccoluto, aveva 76 anni

Domenica 30 gennaio è mancato, presso l'ospedale di Cuneo dove era da tempo ricoverato, Giovanni Coccoluto, all'età di 76 anni.

Nato a Savona, dove aveva trascorso gli anni di studio all'Istituto Nautico Leon Pancaldo diplomandosi Capitano di macchina, cui è seguito un periodo di navigazione su mercantili e petroliere, si era da decenni trasferito a Cuneo.

La sua passione, da sempre, è stata tuttavia lo studio della storia, che ha coltivato, ai massimi livelli, laurendosi in seguito in quella disciplina presso l'Università di Genova con la professoressa Gabriella Airaldi.

"Studio condotto con sistematicità, acutezza di visione e competenza, guidato da una approfondita conoscenza dei territori su cui ha applicato le sue ricerche, sia in Liguria che in Piemonte, lavorando a fianco -e alla pari, si può certo affermare- di studiosi del mondo accademico, delle Istituzioni culturali e delle Soprintendenze, in particolare sul versante archeologico, che è stato da subito e con continuità uno dei campi da lui più affrontati e coltivati, sulle tracce degli insediamenti tardoromani e medievali, i resti architettonici, la trasformazione dei territori e delle città; affiancando alla ricerca sul campo l'attenta lettura e interpretazione della documentazione archivistica e delle iscrizioni antiche" si legge nella nota diramata Istituto Internazionale di Studi Liguri, sezione Sabazia

"Un lavoro di studio sfociato in un notevolissimo numero di pubblicazioni scientifiche, su volumi a più mani e riviste del settore, che in questi ultimi anni andava nuovamente raccogliendo e ripubblicando, per la sola parte di argomento piemontese, in ben quattro volumi".

"Uomo di grande sensibilità umana e di attenzione e partecipazione verso gli amici, i parenti e i compagni di studi, lascia un profondo rimpianto per la sua troppo rapida scomparsa, mentre era ancora in piena attività di studio, con programmi di ricerca da portare avanti; ma soprattutto rimane di lui il ricordo e l'affetto degli amici, savonesi e piemontesi" conclude l'Istituto.