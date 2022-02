Rifreddo investe ancora su arredo urbano e palestra comunale

Prosegue l’opera di investimento sulle strutture comunali rifreddesi che negli ultimi anni ha caratterizzato l’operato dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cesare Cavallo.

Oggetto degli ultimi interventi l’installazione di una serie di bacheche per le affissioni e la sostituzione delle porte antiincendio per la palestra degli impianti sportivi. Più in dettaglio nel primo caso si tratta di un’operazione del costo di circa 8mila euro che ha interessato le aree di piazza Garibaldi, piazza Borello e via Braide.

“Da alcuni anni - ci spiega il primo cittadino - poniamo molta attenzione alla valorizzazione dell’arredo urbano. Questo perché da un lato lo stesso permette di una miglior fruizione dei servizi da parte dei cittadini a dall’altro perché migliora l’impatto estetico delle nostre strade e piazze. In questa fase abbiamo puntato su angoli caratteristici del nostro paese lasciando fuori la piazza centrale comune. Una scelta fatta in quanto su piazza della Vittoria interverremo grazie al finanziamento statale da un milione di cui abbiamo già parlato in passato”.



Per ciò che consta, invece, gli impianti sportivi comunali va detto innanzitutto che le risorse investite sono circa 7mila euro. Risorse che nel dettaglio hanno permesso di sostituire tutte le porte di sicurezza che danno verso l’esterno della struttura.

“Migliorare la sicurezza della nostra palestra - aggiunge il primo cittadino - è un nostro costante impegno a breve oltre alle porte di cui si è detto sopra si andrà anche ad inserire dei nuovi idranti in modo da rendere l’efficienza del sistema anti-incendio ancora più elevata”.