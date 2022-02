Tre i mezzi coinvolti in un incidente a Trinità

Un furgone, un auto e una jeep i mezzi coinvolti nell’incidente che, nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 4 febbraio, si è verificato in via Circonvallazione a Trinità, di fronte al supermercato U2.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con l’emergenza 118 e i vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Mondovì e Fossano. Secondo le prime informazioni che -giungono dal posto non si segnalano fortunatamente feriti gravi.