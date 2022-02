Truffa allo Stato: pastore di Bene Vagienna alla sbarra

E’ iniziato al tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di C.C., titolare di un’azienda agricola a Bene Vagienna. All'uomo è contastato il reato di truffa allo Stato.

Tra il 2015 e il 2017, portando a pascolare le proprie bestie sulle montagne di Briga Alta, in quanto proprietario di terreni sul versante Italia e Francia, che si dividono in alpi Bellino e alpi Biecai, secondo la Procura, C.C. avrebbe richiesto alla ALPEA (agenzia regionale, parte civile) dei contributi anche per il versante francese.

Un carabiniere del Nucleo della Forestale di Mondovì: “La politica comunitaria europea si basa su due grossi contributi: il pagamento unico e il pagamento sviluppo rurale (PSR). Il pagamento unico aziendale (PUA) ha avuto negli anni uno sviluppo, passando dall’elargizione di contributi, in base alla superficie, a un sistema disaccoppiato di diritti e titoli in capo a ogni azienda agricola. Per l’azienda agricola di C.C. ci siamo occupati di entrambe le forme di contributi il PUA e il PSR. Per il primo, le domande presentate dall’azienda comprendevano gli anni 2015, 2016 e 2017; per il secondo, abbiamo vagliato le richieste di indennità compensativa per il 2016 e il 2017. Entrambe le forme di contributo si basano su due requisiti, ammissibilità e condizionalità. Le superfici a pascolo, laddove non sono utilizzate, non possono essere messe a contributo. Nel caso specifico, nel 2019, siamo venuti a sapere che una serie di terreni che fanno riferimento al versante est delle Saline (alpe Bellino) non erano utilizzati, ma venivano messi a domanda. Dopo aver ricevuto un’informazione confidenziale abbiamo effettuato un sopralluogo nel luglio di quell’anno: sapevamo che da anni C.C. si recava sul versante ovest, l’alpe denominata Biecai. Nel complesso sono stati contestati 118,39 ettari nel 2015; 87,56 nel 2016; 87,56 nel 2017. I contributi del PSR C.C. li può conseguire solo per i terreni situati in Italia, non per quelli in Francia”.

Il 23 febbraio il prosieguo.