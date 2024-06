Torrente Gesso sorvegliato speciale: il Comune di Cuneo chiude gli accessi alle piste ciclabili [FOTO]

Le abbondanti precipitazioni che stanno colpendo la provincia, in particolare la valle Gesso, dove ieri si sono verificati smottamenti e si è deciso per la chiusura di alcune strade, tra le quali quella a Terme di Valdieri e quella verso San Giacomo di Entracque, stanno avendo ripercussioni anche sul capoluogo, dove si sta convogliando un enorme quantitativo d'acqua.

Il fiume Gesso, infatti, da ieri è sorvegliato speciale, a causa del repentino innalzamento del suo livello. Il Comune di Cuneo sta per emanare un'ordinanza con la quale chiude in via precauzionale tutti gli accessi alle piste ciclabili lungo il suo corso, almeno fino alle 12 di giovedì 27 giugno.

Stamattina la Protezione Civile farà un sopralluogo anche sul lato Stura: con alta probabilità, anche qui, verranno chiusi alcuni accessi a sentieri e piste ciclabili.