Bergesio (Lega) contro Nutriscore: "Una follia etichettare con una F nera tutte le bevande che contengono anche minima quantità di alcol”

Il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura

“L’ultima proposta degli ideatori del Nutriscore è una follia inaccettabile. Oggi presenterò un’interrogazione in Senato”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, commenta la proposta, avanzata dai promotori del Nutriscore, sistema di etichettatura degli alimenti sviluppato in Francia, di etichettare con una “F” nera tutte le bevande che contengono anche una minima quantità di alcol.

“Mi unisco alla richiesta del Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio: cosa ne pensa di questa proposta il Presidente francese Macron, che un mese fa, in un lungo elogio, ha legato la cultura della Francia ai suoi vini”, dice Bergesio, che aggiunge: “Il capo dell’Eliseo ha anche ricordato che il vino in Francia ha un ruolo centrale nell’economia, con 500 mila posti di lavoro diretti e indiretti”.

“La proposta degli ideatori del Nutriscore è l’ennesima follia di un’etichetta che già promuove cibi ultraprocessati, penalizzando invece alimenti naturali e sani come l’olio d’oliva, o eccellenze dei territori come i prodotti a denominazione d’origine, senza tenere in considerazione le quantità consumate – afferma Bergesio -. Il vino è espressione di cultura e dei territori, nonchè parte della Dieta Mediterranea, riconosciuta patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco oltre che una voce importante dell’economia italiana che nel 2021 ha fatto registrare cifre da record, superando i 7 miliardi di euro di export”.

“Va promosso un consumo moderato e consapevole del vino. Non certo, come vorrebbero fare i promotori di queste proposte, discriminare in modo ottuso un intero settore”, dichiara Bergesio, che conclude: “L'Italia è il primo produttore mondiale di vino davanti a Spagna e Francia, secondo l'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino. Il Governo italiano e i produttori di vino hanno giustamente denunciato il piano degli ideatori del sistema di etichettatura alimentare francese di includere le bevande alcoliche nel Nutriscore. Basta con queste follie che mirano a penalizzare i nostri produttori!”.