Netto calo dei casi settimanali in provincia di Cuneo: dimezzati i centri ad alto contagio

NETTO CALO DEI CASI SETTIMANALI IN GRANDA

I positivi in provincia di Cuneo nella settimana 30 gennaio-6 febbraio da bollettino della Regione Piemonte sono stati 4.065 (erano 9.450 la settimana prima, -5.385). Domenica 30 gennaio da inizio emergenza si segnalavano 120.027. A Ieri, domenica 6 febbraio, sono 125.412.

DA QUATTRO SETTIMANE IL TASSO TAMPONI/POSITIVI IN CALO



A livello regionale nella settimana 30 gennaio - 6 febbraio sono stati diagnosticati 501.296 tamponi (nella settimana prima dell'obbligo di green pass sul lavoro erano 171.654).



Nei sette giorni presi in esame i positivi in Piemonte sono stati 47.617, (30.652 casi in meno rispetto alla scorsa settimana).



Il tasso di positività settimanale è del 9,5% con un decremento rispetto alla scorsa settimana di un -3,64%. Da quattro settimane il tasso è in calo.

CONTAGI IN CALO IN TUTTI I MAGGIORI CENTRI

Calano ovunque i contagi nei maggiori centri della provincia. Cuneo poco sopra i mille. Alba sopra i 600. Mondovì a parte tutti gli altri centri sono sotto i 500. Saluzzo scende addirittura sotto i 300.



Tra le sette sorelle il comune con il più alto numeri di contagi resta Cuneo (1.087 la scorsa erano 1.763), seguito da Alba (665 la scorsa 1.016), Mondovì (509 la scorsa 707), Fossano (473 la scorsa 739), Bra (432 la scorsa 774), Savigliano (355 la scorsa 496) e Saluzzo (235 la scorsa 478).



Tutti decrementati i contagi nei maggiori centri.



Cuneo (-676), Alba (-351), Bra (-342), Fossano (-266), Saluzzo (-243), Mondovì (-198) e Savigliano (-141).



Tutti sotto i 300 contagi gli altri 241 comuni della Granda.



102 CENTRI SUPERANO LA SOGLIA DI GUARDIA



102 centri della provincia superano la soglia di guardia del contagio calcolato su 18 cittadini positivi ogni 1.000 abitanti. Dopo il picco della scorsa settimana torna a scendere la pressione del contagio all'interno dei singoli comuni.



Erano 199 la scorsa settimana. Il picco a 255.



Più di un anno fa (al 23 novembre 2020) si registravano quasi 60 centri nella nostra provincia ad aver superato questa soglia.



Al momento il 41,30% dei comuni della provincia ha oltrepassato i 18 contagi ogni 1.00 abitanti.



Sono i comuni di:





Aisone Alba Bagnasco Barbaresco Bastia Mondovì Battifollo Belvedere Langhe Bernezzo Borgomale Bosia Briaglia Briga Alta Brossasco Canale Caraglio Caramagna Piemonte Carrù Castagnito Casteledelfino Castelletto Uzzone Castiglione Falletto Centallo Ceresole D'Alba Cervasca Cherasco Chiusa Di Pesio Cigliè Clavesana Cortemilia Crissolo Cuneo Diano D'Alba Dogliani Farigliano Fossano Frabosa Sottana Frassino Garessio Gorzegno Grinzane Cavour Guarene La Morra Lequio Berria Lesegno Levice Limone Piemonte Magliano Alfieri Magliano Alpi Margarita Moiola Monastero Di Vasco Mondovì Montà Montaldo Roero Monteu Roero Monticello D'Alba Morozzo Murazzano Niella Belbo Nucetto Ormea Ostana Pagno Pezzolo Valle Uzzone Pianfei Piobesi D'Alba Piozzo Pocapaglia Pradleves Priola Roaschia Roascio* Robilante Rocca Cigliè Roccabruna Roccasparvera Roccavione Roddi Rodello Sale Delle Langhe Saliceto Sambuco Sampeyre Sanfrè Santa Vittoria D'Alba Santo Stefano Roero Scagnello Serralunga D'Alba Somano Sommariva Del Bosco Torre Bormida Trezzo Tinella Trinità Valgrana Valloriate Venasca Verduno Vernante Vezza D'Alba Vignolo Vinadio Vottignasco

Il comune con il più alto tasso di contagio è Roascio che con 6 contagi e circa 100 abitanti ha un tasso di 60.



14 CENTRI COVID FREE IN PROVINCIA DI CUNEO



Questa settimana i centri senza contagio sono 14. La scorsa erano 13. Aumentano ancora dopo settimane i centri Covid-free. A bollettino di ieri nei perimetri di 233 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 94,33% dei centri della nostra provincia.



Indichiamo di seguito i 14 centri dove a bollettino di ieri non si è registrato nessun contagio. Tutti gli altri centri non presenti in questa lista hanno almeno un cittadino positivo.