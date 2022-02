Istituti superiori scolastici ad Alba: questa volta ad aumentare sono... le iscrizioni per il prossimo anno

E si pensa già al prossimo anno scolastico. Venerdì 4 febbraio si sono concluse le iscrizioni per il 2022/23 e, negli istituti superiori di secondo grado, i numeri sono positivi. In generale c’è stato un incremento con alcuni istituti che dovranno inserire nuove sezioni al primo anno.

All’Istituto enologico “Umberto I” di Alba, senza dimenticare le sedi di Grinzane Cavour, Fossano e Verzuolo, la preside Antonella Germini è soddisfatta: «Siamo contenti perché c’è stato un buon incremento di iscritti in ben tre sedi su quattro di circa il 12%, e di una tenuta dei numeri dello scorso anno sulla quarta sede.

In un periodo di decremento della popolazione scolastica per ragioni demografiche rispetto al 2020 avremo stesso numero di classi con alcune sezioni con più alunni.

L’anno scolastico attuale sta proseguendo in presenza per tutte le classi. Dopo l’emergenza Covid19 post natalizia, ora non abbiamo problemi, se non qualche caso di sorveglianza. Speriamo di finire bene l’ultima parte dell’anno di didattica per offrire normalità di studio agli alunni».

Al Liceo Classico “Govone” ed al Liceo Artistico “Pinot Gallizio” la situazione sorride, come afferma il preside Roberto Buongarzone: «72 iscritti al classico e 119 all’artistico. Numeri importanti che confermano una crescita che prosegue in questi ultimi anni.

Al liceo classico ci saranno tre nuove prime, mentre all’artistico cinque sono confermate, con una possibile sesta sezione, in quanto questo liceo è ambito anche dopo le iscrizioni di febbraio.

Credo che la crescita sia dovuta anche alle possibilità di studio che vengono offerte ai ragazzi, in entrambi i licei, dove, intorno alle materie principali, ci sono ore di studio su argomenti moderni che possono aiutare i ragazzi a formarsi per il futuro sia universitario (liceo classico) che lavorativo (liceo artistico).

Ora finalmente riusciamo a offrire una didattica in presenza: ad oggi tutte le classi sono aperte, dopo le settimane critiche che abbiamo vissuto nel post rientro dalle vacanze di Natale, periodo nel quale avevamo fino a dieci casi di positività al giorno».

Incremento significativo per geometri e ragioneri, come afferma la preside Valeria Cout:«Si tornerà ad avere circa 900 alunni totali grazie a due importanti incrementi tra ragioneria (indirizzo finanza e marketing) con +27 alunni rispetto all’anno attuale, e geometri con +10 iscrizioni. L’indirizzo informatica è stabile e ci saranno nuovamente 4 classi, mentre avremo una classe in meno nel settore elettronic

Tutto sommato mi ritengo soddisfatta perché in generale c’è un aumento degli iscritti. Ora ci concentriamo nel finire bene l’anno scolastico, dopo aver vissuto settimane difficile a gennaio a causa della pandemia. I casi ci sono stati soprattutto tra gli insegnanti e, tra malattie e sospensioni, abbiamo avuto difficoltà.



Ora le classi sono tutte in presenza, e spero che si possa continuare su questa strada fino a giugno, e che il picco di quattro classi in DAD possa diventare presto un lontano ricordo. Un ringraziamento particolare al referente Covid19 che ha lavorato tanto e bene».