Progetto +Api della Fondazione CRC: ad aderire anche il comune di Dronero

Il Comune di Dronero ha deciso di aderire a +Api, un importante progetto della Fondazione CRC, riconoscendone il ruolo prezioso, per l'uomo e per l'ambiente.

Realizzato in collaborazione con la Fondazione Agrion e rivolto ai Comuni della provincia di Cuneo, il progettovha l’obiettivo di promuovere la biodiversità attraverso la creazione di oasi fiorite per le api e gli altri insetti impollinatori.

Non soltanto per la produzione del miele. Le api sono insetti che permettono l’impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti. È proprio grazie alle api, infatti, se disponiamo di buona parte della frutta e verdura che mangiamo. Trasportando il polline da un fiore all'altro, garantiscono poi la presenza di specie vegetali diverse fra loro. Quest'ultimo è elemento davvero importante per la salute della natura.

Effettiva realizzazione delle oasi fiorite. Da parte della Fondazione CRC, la consegna gratuita delle sementi necessarie per la realizzazione dell’oasi fiorita ed un contributo economico pari a 1.000 euro per la copertura delle spese di preparazione del terreno, semina e successiva manutenzione. Per conto degli esperti di Agrion, invece, il mettersi a disposizione per i necessari approfondimenti tecnici.

Comuni della provincia interessati. Andando sul sito https://progettopiuapi.it/ è possibile aderire al progetto +Api compilando il forum entro il 24 febbraio.