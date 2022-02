Vasto incendio sulle alture di Sampeyre: notte di lavoro per AIB e Vigili del fuoco

Notte di lavoro per le squadre del Corpo Anti incendi boschivi del Piemonte e dei Vigili del fuoco, in Valle Varaita.

Alle 21 di ieri sera è scattato l’allarme per un vasto incendio boschivo a Sampeyre, in borgata Roccia. Complice il buio della notte, il fronte di fuoco sin da subito si è rivelato ben visibile, facendo comprendere la gravità della situazione.

Sul posto, in prima battuta, è intervenuta la squadra AIB di Sampeyre, insieme ai Vigili del fuoco di Venasca e Saluzzo. Ma proprio a causa dell’estensione del rogo, il comandante del distaccamento AIB della Valle Varaita, Sergio Armando, ha disposto nel giro di poco l’intervento anche delle squadre AIB di Brossasco e Rossana. Al tempo stesso, sul posto è giunto il viceispettore provinciale del Corpo AIB, Michele Fortunato, che ha seguito e coordinato in prima persona le operazioni di spegnimento.

Il grande lavoro dei soccorritori ha permesso, dopo ore di intervento senza sosta, di controllare il rogo, successivamente estinto. Come da prassi, una volta spente le fiamme, gli operatori AIB sono rimasti sul posto per la bonifica di tutta l’area interessata dal rogo, operazione fondamentale per scongiurare qualsiasi re-innesco dell’incendio.

L’ispettorato provinciale AIB ha poi concordato la presenza, sul posto, di un presidio di operatori, sino alle luci del giorno, per monitorare la situazione e per intercettare sul nascere qualsiasi possibile situazione di potenziale criticità.