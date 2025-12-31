Lutto a Fossano per la scomparsa di Aldo Pezzi, uomo molto attivo nel volontariato

Fossano attonita per la scomparsa improvvisa di Aldo Pezzi, morto ieri sera all'età di 61 anni a seguito di un malore.

Persona molto attiva nel volontariato, ex allievo dei Carabinieri Ausiliari in Congedo, ha lasciato un segno indelebile nella comunità fossanese per il suo profondo altruismo comunitario.

“Era un uomo con un cuore grandissimo. Dedicava gran parte del suo tempo alle persone fragili e con disabilità. Operava infatti con impegno in varie associazioni di volontariato, occupandosi di varie commissioni, tra cui il trasporto dei malati nelle sedi ospedaliere”, ha ricordato il primo cittadino Dario Tallone.

Ad annunciare con dolore la perdita, il figlio Andrea con la mamma Anna, il fratello Cesare con Silvia, Claudia e Doriana, la cugina Mara, tutti i parenti e gli amici.

Cordoglio anche nel gruppo Facebook Sei di Fossano se, di cui Pezzi era amministratore assieme ad altre persone, tra cui Vanna Sereno, che ha comunicato la notizia della morte dell'amico sui social.

I funerali si terranno venerdì 2 gennaio 2026 alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Fossano, partendo dall’ospedale locale alle 14,20. La salma di Aldo giungerà proprio oggi in obitorio a Fossano.

Dopo le esequie Aldo proseguirà il suo viaggio al cimitero di Bra per la cremazione. La messa di trigesima sarà venerdì 30 gennaio nella chiesa di Sant’Antonio Abate.