Incontri su Cittadinanza e Democrazia

L’associazione “Teatrino al forno del pane” di Caraglio, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo, organizza due incontri di riflessione su temi di grande attualità e urgenza: la cittadinanza e la democrazia. Non passa giorno, infatti, che le cronache internazionali non riferiscano di qualche inquietante evento che sembra delegittimare, quasi ridicolizzare due fondamenti della società: cittadinanza e democrazia.

Le tensioni in Ucraina, gli accordi minacciosi fra Russia e Cina, il disprezzo dei diritti umani in Egitto e Turchia, le preoccupanti derive sovraniste di alcuni stati dell’Europa orientale: sono soltanto alcuni degli scenari che gettano ombre sul futuro della società contemporanea e, in particolare, delle democrazie occidentali.

Ha scritto Umberto Folena sull’Avvenire: Democratura è parolaccia sanguigna e genuina, con le erre e le u ben posizionate come ben sanno i cultori del genere fantasy: i nomi dei cattivi si inventano sempre avvitando le erre con le u (e le esse), almeno da Sauron e Saruman in poi. Un ruvido sibilo gutturale. E le rime infauste, da paura a seccatura? Eppure c'è chi non la osteggia ma la desidera e la evoca, sperando che presto sia matura (rima).

Il fatto davvero inquietante è proprio questo: che ad evocare una riduzione dell’idea di democrazia siano proprio alcuni cittadini di paesi europei che più ne hanno beneficiato negli ultimi settant’anni. Perché?

A guidare una riflessione per cercare di trovare una risposta sarà Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico di Cuneo, che da tempo segue e documenta questa pericolosa aspirazione all’uomo forte, allo stato forte da parte di chi non tiene in alcuna considerazione gli esiti infausti di tante esperienze di questo genere nel nostro recente passato.

Gli incontri sono organizzati nell’ambito del progetto “C’è sempre una stella per te”, curato dal “Teatrino al forno del pane” , in collaborazione con “Il Caragliese”, con l’Istituto Storico della Resistenza e numerosi altri partner, con il sostegno della Regione Piemonte (Direzione Sanità e Welfare) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il programma degli incontri:





Mercoledì 16 febbraio 2022, ore 21

Sala polivalente CDT - Largo Barale, 1 CUNEO





Cittadinanza. Storia di un'idea e del suo travagliato cammino nella contemporaneità





Giovedì 24 febbraio 2022, ore 21

Sala polivalente CDT, Largo Barale, 1 CUNEO





Democrature: il sottile confine tra diritto e privilegio





L’ingresso è gratuito e osserva le procedure previste dalla normativa Anticovid