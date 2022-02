A Cuneo, via al questionario sul futuro del quartiere San Paolo

Sono mesi complessi quelli che stiamo di nuovo affrontando: stiamo attraversando periodi faticosi in cui raccogliamo anche tanta stanchezza dai giovani, dalle famiglie, dagli adulti, dagli anziani…dalla comunità intera. Sono mesi in cui è di nuovo difficile incontrarsi, scambiarsi qualche chiacchiera: ma allo stesso tempo stiamo intercettando un desiderio di ripartenza, a poco a poco, guardando al futuro prossimo.



Per questa ragione e per continuare a lavorare in sintonia con i bisogni del territorio, l’equipe della BOA che lavora su San Paolo ha deciso di creare e divulgare un questionario che possa raccogliere l’opinione dei cittadini in merito a iniziative da costruire insieme nei prossimi mesi nel quartiere.



Il questionario sarà disponibile in versione cartacea o online, quest’ultima reperibile sia dal QR code raffigurato nelle varie locandine affisse in posti strategici del territorio, sia tramite il sito della BOA: www.laboacuneo.it. Per la raccolta dei questionari cartacei invece si sono identificate due sedi che possano essere più accessibili possibile, cioè gli uffici della parrocchia San Paolo e all’interno del centro commerciale.



Il questionario intende raccogliere l’opinione dei cittadini rispetto ad azioni che si attiveranno sul territorio, laboratori a cui si potrebbe partecipare da beneficiari o da co-autori in collaborazione con gli operatori del progetto LA BOA e un’ultima parte in cui si richiede quali aree del quartiere sarebbe bene attivare con attività ed eventi. Il modulo è interamente anonimo, ma permette di lasciare, nel caso in cui si volesse essere contattati, i propri recapiti (mail o cellulare) per partecipare alle attività proposte e/o portare idee.