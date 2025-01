Centallo, a fuoco una cucina di frazione San Biagio: vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco a Centallo, nel primo pomeriggio di oggi (sabato 25 gennaio).

Coinvolta la cucina di un’abitazione di frazione San Biagio, che per cause ancora da determinare ha cominciato a emettere denso fumo. A chiamare i soccorsi la coppia di signori anziani presenti, per fortuna non feriti.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e Busca, che si sono occupati di individuare la provenienza del fumo – necessariamente, smontando la cucina stessa – e di risolvere lo scenario senza ulteriori danni.